TOP 3 бесплатных VPN-сервиса 2020 года

15:20

Для чего используются VPN-сервисы?

Использование VPN-сервисов дает возможность современным пользователям заходить с компьютеров и мобильных устройств на недоступные для них веб-сайты. Чаще всего их услуги применяют для шифрования трафика и сокрытия IP-адреса.

Рейтинг лучших бесплатных VPN-серверов

TunnelBear ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Этот VPN-сервер заслуженно занимает первую строчку в данном рейтинге. Его клиентам предлагается достаточно большой выбор серверных локаций. Они имеют возможность подключаться к одной из двадцати стран. После регистрации пользователь имеет возможность использовать данный сервис на пяти устройствах. Ежемесячно предлагается пятьсот мегабайт бесплатного трафика. Чтобы заработать дополнительный бесплатный гигабайт, пользователь должен написать о TunnelBear в Твиттер.

Использование TunnelBear обеспечивает высокую скорость подключения и необходимый уровень безопасности. Благодаря высокой скорости подключения обеспечивается комфортный просмотр веб-страниц, без длительных загрузок и ожиданий. Кроме этого, в приложении отсутствует какая-либо реклама, поэтому от интернет-серфинга ничего не отвлекает.

Windscribe ⭐️⭐️⭐️⭐️

Этот сервер является идеальным вариантом для людей, активно использующих стриминговые сервисы. Он является одним из лучших и популярнейших VPN-серверов и предлагает своим клиентам большее количество ежемесячного бесплатного трафика – десять гигабайт. При желании, клиент компании имеет возможность дополнительно получить еще пять гигабайт. Для этого ему необходимо опубликовать в Твиттере записи о ней. Еще по одному гигабайту вы сможете получить за каждого нового пользователя, который зарегистрируется по вашей ссылке.

Большинство серверов поддерживают современные торрент-сети. Бесплатным пользователям доступна поддержка блокировки вредоносных программ и рекламы. Своим клиентам компания предлагает расширение для интернет-браузера, а также десктопное приложение. Программа обладает понятным, дружелюбным интерфейсом. Также предлагаются различные способы использования технической поддержки (руководства по настройке, круглосуточный онлайн-чат и пр.).

FineVPN.org ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Это абсолютно бесплатный, безопасный в использовании VPN-сервер. Его использование не предусматривает каких-либо ограничений по трафику либо скорости. Эта особенность выгодно отличает данный сервис от подавляющего большинства аналогов, которые ограничивают скорость соединения и количество трафика в своих бесплатных версиях. Такие сервисы являются условно-бесплатными, чтобы использовать их с максимальными возможностями, необходимо заплатить. FineVPN является полностью бесплатным, никакой оплаты для его использования не требуется. Внести деньги можно по собственному желанию, в качестве пожертвования, чтобы помочь финансовому развитию компании.

Преимущества данного сервиса:

высокая пропускная способность;

стопроцентное шифрование трафика;

большой выбор стран;

бесплатное предоставление услуг.

Сервис поддерживает разные виды VPN: L2TP/IPsec, а также OpenVPN и Softether VPN. На портале круглосуточно, без перерывов на выходные и праздники работает служба поддержки клиентов, представители которой помогают пользователям оперативно справляться с возникающими у них проблемами.