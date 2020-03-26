TOP 3 бесплатных VPN-сервиса 2020 года
Использование VPN-сервисов дает возможность современным пользователям заходить с компьютеров и мобильных устройств на недоступные для них веб-сайты. Чаще всего их услуги применяют для шифрования трафика и сокрытия IP-адреса.
Рейтинг лучших бесплатных VPN-серверов
TunnelBear ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Этот VPN-сервер заслуженно занимает первую строчку в данном рейтинге. Его клиентам предлагается достаточно большой выбор серверных локаций. Они имеют возможность подключаться к одной из двадцати стран. После регистрации пользователь имеет возможность использовать данный сервис на пяти устройствах. Ежемесячно предлагается пятьсот мегабайт бесплатного трафика. Чтобы заработать дополнительный бесплатный гигабайт, пользователь должен написать о TunnelBear в Твиттер.
Использование TunnelBear обеспечивает высокую скорость подключения и необходимый уровень безопасности. Благодаря высокой скорости подключения обеспечивается комфортный просмотр веб-страниц, без длительных загрузок и ожиданий. Кроме этого, в приложении отсутствует какая-либо реклама, поэтому от интернет-серфинга ничего не отвлекает.
Windscribe ⭐️⭐️⭐️⭐️
Этот сервер является идеальным вариантом для людей, активно использующих стриминговые сервисы. Он является одним из лучших и популярнейших VPN-серверов и предлагает своим клиентам большее количество ежемесячного бесплатного трафика – десять гигабайт. При желании, клиент компании имеет возможность дополнительно получить еще пять гигабайт. Для этого ему необходимо опубликовать в Твиттере записи о ней. Еще по одному гигабайту вы сможете получить за каждого нового пользователя, который зарегистрируется по вашей ссылке.
Большинство серверов поддерживают современные торрент-сети. Бесплатным пользователям доступна поддержка блокировки вредоносных программ и рекламы. Своим клиентам компания предлагает расширение для интернет-браузера, а также десктопное приложение. Программа обладает понятным, дружелюбным интерфейсом. Также предлагаются различные способы использования технической поддержки (руководства по настройке, круглосуточный онлайн-чат и пр.).
FineVPN.org ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Это абсолютно бесплатный, безопасный в использовании VPN-сервер. Его использование не предусматривает каких-либо ограничений по трафику либо скорости. Эта особенность выгодно отличает данный сервис от подавляющего большинства аналогов, которые ограничивают скорость соединения и количество трафика в своих бесплатных версиях. Такие сервисы являются условно-бесплатными, чтобы использовать их с максимальными возможностями, необходимо заплатить. FineVPN является полностью бесплатным, никакой оплаты для его использования не требуется. Внести деньги можно по собственному желанию, в качестве пожертвования, чтобы помочь финансовому развитию компании.
Преимущества данного сервиса:
- высокая пропускная способность;
- стопроцентное шифрование трафика;
- большой выбор стран;
- бесплатное предоставление услуг.
Сервис поддерживает разные виды VPN: L2TP/IPsec, а также OpenVPN и Softether VPN. На портале круглосуточно, без перерывов на выходные и праздники работает служба поддержки клиентов, представители которой помогают пользователям оперативно справляться с возникающими у них проблемами.