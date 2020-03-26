Стала известна цена обновленной модели Nokia 5310

13:55

Компания Nokia раскрыла стоимость новых телефонов, в числе которых оказался и кнопочный Nokia 5310.



Фото с сайта nokia.com

Телефон имеет 2,4-дюймовый дисплей, 8-мегапиксельную камеру, мультимедийные кнопки и поддерживает карточки памяти (до 32 гигабайт).

Как можно видеть на снимке, новинка сохранила дизайн классических телефонов компании, а стоимость модели составит 4000 рублей.

Также была названа и стоимость самого доступного смартфона компании Nokia 1.3 - 6000 рублей. За эти деньги пользователь получит аппарат с 5,71-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 215, 1 гигабайтом оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти.

Напомним, оригинальная модель Nokia 5310 вышла в 2007 году. Телефон считался одним из самых легких и компактных гаджетов от компании Nokia. Устройство входило в линейку XpressMusic (такие телефоны позиционировались как замена аудиоплееру).