]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Стала известна цена обновленной модели Nokia 5310

13:55 26.03.2020

Компания Nokia раскрыла стоимость новых телефонов, в числе которых оказался и кнопочный Nokia 5310.


Фото с сайта nokia.com

Телефон имеет 2,4-дюймовый дисплей, 8-мегапиксельную камеру, мультимедийные кнопки и поддерживает карточки памяти (до 32 гигабайт).

Как можно видеть на снимке, новинка сохранила дизайн классических телефонов компании, а стоимость модели составит 4000 рублей. 

Также была названа и стоимость самого доступного смартфона компании Nokia 1.3 - 6000 рублей. За эти деньги пользователь получит аппарат с 5,71-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 215, 1 гигабайтом оперативной памяти и 16 гигабайтами встроенной памяти.

Напомним, оригинальная модель Nokia 5310 вышла в 2007 году. Телефон считался одним из самых легких и компактных гаджетов от компании Nokia. Устройство входило в линейку XpressMusic (такие телефоны позиционировались как замена аудиоплееру).

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные телефоны, Nokia
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации