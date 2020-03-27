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Первые ПК Apple с собственным процессором могут появиться в 2021 году

18:06 27.03.2020
Компьютер iMac
iMac. Фото с сайта apple.com
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Эксперт рынка технологий Минг-Чи Куо считает, что в начале 2021 года Apple может представить свои первые компьютеры, которые будут оснащены собственным процессором компании.

Как сообщает Ferra.ru, речь, вероятно, идет о процессорах, построенных на базе архитектуры ARM (является основной для мобильных процессоров).

Минг-Чи Куо полагает, что такие процессоры позволят компании обновлять компьютеры Mac, не полагаясь на корпорацию Intel. Также «яблочная» компания сможет на 40-60% сократить расходы на чипы.

Еще одним достоинством процессоров на базе ARM является их автономность, так как работающие на таком «железе» устройства дольше работают (по результатам тестов) от одного заряда, чем их аналоги, основанные на Intel и AMD.

Темы: Apple, Новости IT компаний, Процессоры
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