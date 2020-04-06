Увлекательные игры на Андроид для девочек

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Разнообразие игр на андроид вызывает трудности для выбора игр, которые подойдут для девочки. Выбор мобильных игр должен определяться интересами и увлечениями ребенка

Выбор мобильных игр сейчас впечатляет своим разнообразием. Чтобы найти в этом огромном множестве вариантов игру, подходящую для девочки, нужно приложить усилия.

Не секрет, что мировоззрение во многом определяется полом ребенка. Мальчики и девочки не только различаются интересами и увлечениями, но и имеют кардинально разный образ мышления. Именно поэтому разработчики мобильных игр выпускают приложения, оптимизированные под пол ребенка.

Игры для девочек имеют характерные особенности и учитывают различные интересы и увлечения маленьких девочек.

Разновидности игр для девочек

Увлекающимся модой девочкам отлично подойдут игры по созданию причесок, маникюра, педикюра, макияжа. Также. Разработчики предлагают окунуться в мир моды с головой в качестве дизайнера одежды или поучаствовать в модном показе в роли модели.

Развивающие игры для девочек представлены в интересном интерактивном формате. Например, маленькие умницы должны выполнить задания по созданию бизнес-плану и открыть косметологическую клинику и др.

Для развития эмоциональной устойчивости предлагаются игры с уклоном в психологию, направленные на управление эмоциями.

Фанатам мультфильмов и детских фильмов предлагаются приложения, где можно побыть в роли любимой героини и выполнять задания, связанные с сюжетом мультипликации или кино.

Список игр для девочек

В соответствии с вышепредставленной классификацией можно выделить следующие игры на Андроид для маленьких геймеров:

• Barbie dreamhouse adventures. Приложение для поклонниц Барби и любительниц проводить время с подругами. Девочкам придется помогать любимой героине устраивать вечеринки, проходить увлекательные задания и обустраивать дом.

• Gacha life. Игра для аниме-поклонников и любителям моды. Необходимо создавать персонажей, подбирать модные костюмы, прически и аксессуары.

• Клуб Винкс. Поклонницам Винкс предстоит изучить колледж фей, выполнить увлекательные задания и отыскать сокровища.

• Sally's salon: Kiss and make-up. Отличный вариант для развития интеллекта и вкуса маленьких красоток. Необходимо создать свой салон красоты, управлять им и научиться правильно привлекать новых клиентов.

• C super hero girls blitz. Подходит для активных общительных детей. В игре необходимо стать частью девчачьей команды и выполнять задания посредством танцев, бега и других активных занятий.

