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Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D

21:11 3.05.2020

Россия оказалась одной из стран с наиболее заметной недостаточностью потребления витамина D

Витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса SARS-COV-2, считают исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 

Фото с сайта moidiabet.ru

Основная функция витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из продуктов питания в тонкой кишке. Страны с низкой инсоляцией (облучением прямыми солнечными лучами), в том числе и Россию, врачи и ученые относят к группам риска нехватки витамина D.

Исследователи проанализировали данные о 20 странах, в том числе России, Белоруссии и Украине, опубликованных в 2019 году, а затем сравнили их с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, чем выше дефицит витамина D в популяции, тем больше и доля смертей.

«Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D», — сообщают исследователи.

От расположения страны дефицит витамина D зависел мало. Так, в Исландии у трети обследованных его уроверь был ниже 50 нмоль/л, что говорило о недостаточном количестве. В Швейцарии таковых было более половины. Почти повсеместная недостаточность наблюдалась в Польше и Эстонии.

Однако лучше всего дела обстояли тоже в северных странах — в Финляндии, Швеции, Норвегии. Также выраженная недостаточность потребления была замечена в Греции, Испании, Италии, пишет Газета.RU

Россия оказалась одной из стран с наиболее заметной недостаточностью потребления витамина D — в некоторых группах населения, особенно среди пожилых пациентов, выраженный дефицит (менее 30 нмоль/л) наблюдался более чем в половине случаев.

Наиболее низкие уровни витамина D наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска. Исследователи предлагают им принимать препараты с витамином D, чтобы повысить его уровень в организме и, возможно, снизить риски.

Темы: Наука, Наука и техника
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 05:11
Гость: Штурман

Ой бяда,бяда. Оказывается чтобы не умереть от мышиного гриппа нужно кушать витамин Д (еще селен) и тогда все будет "О-кей".
Витамин Д у людей вырабатывается тогда когда человек проводит время на солнце и есть продукты где он имеется. Может поэтому пора уже отменить домашний арест и хоть часок разрешить подданным погулять в солнечную погоду?
04.05.2020, 02:49
Гость: Он

Зачёт!
04.05.2020, 02:29
Гость: kib

Бред... а как же Италия и Испания ? Как же Иран ?!! В этих странах "витамина D" с избытком.
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