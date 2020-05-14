Морские археологи обнаружили переживший обе мировые войны линкор USS Nevada

14:16

По словам морского археолог Джеймса Дельгадо, линкор Невада можно смело назвать культовым кораблем



«Невада» в 1925 году. Фото с сайта wikimedia.org

В 65 морских милях к юго-западу от Гонолулу, у побережья Гавайев, был найден линкор USS Nevada, который пережил Первую и Вторую мировые войны, и принял участие в испытаниях ядерного оружия.

Находка была сделана специалистами компаниями Search Inc. и Ocean Infinity, пишет Military.com.

USS Nevada был введен в строй в 1916 году. Во время нападения японцев на Перл-Харбор линкор получил повреждения от попадания торпеды и авиационных бомб, что привело к возникновению пожара.

После ремонта USS Nevada продолжил принимать участие в боевых действиях, а в последствии стал участником ядерных испытаний, при которых также получил значительные повреждения.

По словам морского археолог Джеймса Дельгадо, линкор Невада можно смело назвать культовым кораблем.

В 1948 году данный корабль был затоплен и его точное местоположение оставалось не известным до текущего момента.