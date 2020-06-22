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Россия протестирует систему возвращения космонавтов с Луны

22:28 22.06.2020

В 2023 году будут протестированы элементы системы возвращения космонавтов с Луны на Землю,  рассказал РИА Новости главный конструктор по разработке нового космического корабля «Орел» Игорь Хамиц.

По его словам, проект запуска «Орла» предполагает, что корабль будет оборудован не только штатными системами, но и дополнительным исследовательским оборудованием. «Это позволит значительно расширить базу экспериментальных данных для моделирования возврата пилотируемого корабля после лунных миссий», — сказал Хамиц.

О планах тестирования системы возвращения космонавтов с Луны в феврале 2018 года говорил генеральный директор компании «Технодинамика» Игорь Насенков. Тогда речь шла о том, что на спутник Земли россияне отправятся на корабле «Федерация». Однако в сентябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль будет называться «Орел» в честь первого российского военного парусника, пишет РБК.

Первый испытательный запуск «Орла» планируется на 2023 год с космодрома Восточный. По планам РКК «Энергия», годом позже он без экипажа совершит полет к МКС, а уже в 2025 году доставит туда космонавтов.

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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23.06.2020, 02:13
Гость: лбзнтлн©

а 51 год назад, 20 июля 1969 года американцы без какой-либо (потому что ей тогда и быть не могло) системы возвращения космонавтов с Луны просто прилунились на лунном модуле Орёл на Луну, погуляли по Луне, пофотографировались, легко взлетели с Луны на том же модуле Орёл и вернулись на корабль Апполо 11. Ничего при этом не усложняя. просто воспользовались низкой гравитацией Луны и оттолкнулись от лунной поверхности.
23.06.2020, 02:11
Гость: и по проходному двору будут

проходить Сердючники, луская подсолнухи.
23.06.2020, 01:58
Гость: ОКО

Как правильно заметил один из коллег: "Лишь бы прокукарекать... и добавлю от себя: "Вовремя! Перед голосованием!" Хорошо, уже то, что это не прокукарекал всенародный любимец, глава РОСКОСМОСА. Неужели ОНИ (в смысле МОРДАТЫЕ и ЗАМАТЕРЕВШИЕ) действительно нас не воспринимают, как мыслящих и все анализирующих существ! "Орел"!!!?, на Луну!!!? Зачем"!!!? Куда? Какой смысл!!!? И главное: "С Луны на протестированном и очищенном от COVIDа "параглейтере", замечу, в "наморднике", как говорят наши немецкие соотечественники, обратно в лучшем случае в "свою, приватизированную "хрущевку", в другом случае - общежитие "временно", лет эдак на 50. Где ремонт инфраструктуры городов и поселений? Где действительно рабочие места, кроме "подай и принеси? Где авиационное и теплоходное сообщение по необъятной нашей России? И т.д. и т.п. Где, наконец наша Родина, ради которой хочется жить, даже на 80 году лет?
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