Lineage 2 Classic возвращается

21:28

Lineage 2 для многих по-прежнему является лучшей MMO, в которую они имели возможность играть.

Правда, много лет назад, но все равно приятных воспоминаний никто не отберет. NCSoft решила классический Lineage 2 восстановить. Несмотря на это сервера игры до сих пор работают. На сайте https://l2-top.ru представлены все сервера Lineage 2 которые сегодня вам доступны.

Ремастеринг игры



Lineage 2 Classic была доступна уже несколько лет, но теперь она выйдет с обновлением и под брендом NCSoft. Однако корейская компания решила взять на себя заботу о классической версии Lineage 2 и выпустить ее на ПК. То, что выйдет в октябре, будет выглядеть практически так же, как Lineage 2 десяток лет назад. За небольшим исключением в игре появится магазин предметов, которые мы можем купить за реальные деньги. Это будет единственная форма монетизации игры, за исключением пакетов, обеспечивающих ранний доступ. Почему интересно играть в эту игру:

В первую очередь это огромный мир, где разнообразие персонажей впечатляет.

Можно создать и прокачать такого героя, каким вы его хотите видеть.

Вы играете с игроками со всего света.

Можно кооперироваться в группы.

Невысокие системные требования.

Для начала будут открыты серверы в США, что подвергнет европейского игрока возможному отставанию. Lineage 2 блистал триумфами популярности более десяти лет назад. Теперь он вернется в совершенно новом более уникальном формате.

Lineage 2 Mobile



Наконец, мы получили информацию, которую многие ждут уже более полугода. Премьера Lineage 2 Mobile в Европе и Северной Америке состоится во второй половине этого года. Пока нет конкретной даты релиза, но многие считают, что релиз будет назначен на ноябрь 2020, аналогично игра вышла в ноябре 2019 так что это будет отличное время для премьеры в Америке и на старом континенте. Как сообщает Kim Taek-jin, CEO NCSoft, компания очень довольна результатами продаж своей последней мобильной игр. Последний выпуск Lineage в первом квартале принес 196.6 миллионов долларов дохода, и компания намерена выпустить Lineage 2 Mobile вместе с Blade & Soul 2.

Нам тем временем остается терпеливо ждать появления игры, а также следующих сведений о ожидаемой премьеры. Не стоит забывать, что игра работает только на серверах. Поэтому вам нужно будет найти удобные для себя платформы, чтобы играть с друзьями. Также для многих людей эта игра может показаться странной, так как разработчики пытались сохранить атмосферу первой версии.