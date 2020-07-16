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Сайт с результатами ЕГЭ подвергся мощной хакерской атаке

13:26 16.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

На сайт с результатами ЕГЭ была произведена мощная DDoS-атака, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Рособрнадзора. 

Речь идет о сайте, где выпускники могли узнать результаты ЕГЭ (check.ege.edu.ru). Отмечается, что мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с. Атака была произведена с использованием бот-сети, хакерская активность на сервис шла с международных IP-адресов.

"Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована и для ее реализации были подключены серьезные ресурсы", - рассказали в ведомстве.

При этом, проблем в работе сервиса не было, а все выпускники смогли вовремя узнать результаты. На момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему, добавили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек. В России уже закончились самые массовые экзамены - по русскому языку и по математике, в понедельник, 13 июля, прошли экзамены по физике и истории. Рособрнадзор ранее сообщал, что все испытания прошли без технологических сбоев в штатном режиме.

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Проблемы ЕГЭ
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 15:36
Гость: Шило

А вот было б по билетам и думать, своей головой,и хакеры пошли бы на хаааа кер.
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