Сайт с результатами ЕГЭ подвергся мощной хакерской атаке

13:26

На сайт с результатами ЕГЭ была произведена мощная DDoS-атака, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Рособрнадзора.

Речь идет о сайте, где выпускники могли узнать результаты ЕГЭ (check.ege.edu.ru). Отмечается, что мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с. Атака была произведена с использованием бот-сети, хакерская активность на сервис шла с международных IP-адресов.

"Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована и для ее реализации были подключены серьезные ресурсы", - рассказали в ведомстве.

При этом, проблем в работе сервиса не было, а все выпускники смогли вовремя узнать результаты. На момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему, добавили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек. В России уже закончились самые массовые экзамены - по русскому языку и по математике, в понедельник, 13 июля, прошли экзамены по физике и истории. Рособрнадзор ранее сообщал, что все испытания прошли без технологических сбоев в штатном режиме.