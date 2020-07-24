Prostudio выявило ошибки в картах Подорожник

17:26

Как часто мы с вами обращаем внимание на ошибки и мелкие опечатки? Как мне кажется, совсем не часто

Но что, если это ошибка допущена на большом количестве носителей и увидеть ее может практически каждый. Для этого достаточно прокатиться на петербургском метрополитене, выбрав всем известную карту Подорожник в качестве оплаты за проезд.

«Подорожник» представляет собой бесконтактную пластиковую карту, предназначенную для хранения денежных средств в целях проезда на транспорте, введенная с 1 января 2011 года. По сути является транспортным электронным кошельком, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга.

Итак, если вы перевернете карту Подорожник и посмотрите на нее с оборотной стороны, где написана более подробная информация, вы сможете увидеть опечатку.

На первый взгляд кажется, что все хорошо. Но если посмотреть более внимательно на адрес сайта — www.podorozhnik.spb.ru, можно увидеть лишний пробел перед словом podorozhnik. Причем, в адресе сайта, расположенном ниже, опечатка отсутсвует.

Найдя данную, опечатку представители digital-агентства, написали обращение в комитет по транспорту через единый портал обращения гаражан. Номер электронного обращения — 84392.

На что представители агентсва получили следующий ответ:

— Рассмотрев Ваше обращение по вопросу некорректного текста на электронном носителе проездных билетов «Подорожник» (далее — карта «Подорожник»), сообщаю следующее. По состоянию на 17.12.2019 закупки карт «Подорожник» со сроками поставки в 2019 году СПб ГКУ «Организатор перевозок» осуществлены в полном объеме. Таким образом, внесение изменений в макет возможно только для носителей, выпуск которых заполирован на 2019 год. При подготовке конкурсных процедур на закупку карт «Подорожник» в 2020 году в макет карты «Подорожник» будет внесено изменение, а именно убран лишний пробел в ссылке на сайт.

Первый заместитель председателя Комитета, В.А. Реунов.

Комментарий Беличенко Анатолия, руководителя агенства Prostudio:

— Я уже лет пять не езжу на метро, но мои коллеги, активно им пользуются. Я считаю, что грамотное оформление документов, как и грамотный дизайн, должны постепенно входит в культуру нашего города. Причем, опечатка, пусть и не значительная может говорить и о имидже города. Лично мне подобные опечатки — сильно режут глаз. Поэтому, надеюсь, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга, сможет быстро ее устранить. Однако, если обратиться к официальному сайту карты Подорожник, можно увидить такие же ошибки в других макетах карты.