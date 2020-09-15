YouTube запустил собственный аналог TikTok

12:50

YouTube приступил к бета-тестированию собственного аналога сервиса TikTok, который призван составить конкуренцию детищу от китайской компании ByteDance.

Новый сервис получил название Shorts. Он позволяет снимать 15-секундные ролики, поверх которых можно наложить музыку из YouTube. В настоящее время приложение доступно для устройств, работающих под управлением системы Android, но скоро должна появиться версия и для устройств с iOS.

В период бета-тестирования сервис Shorts будет работать только в Индии, но в будущем новинка станет доступна и пользователям из других стран, сообщается в блоге компании.