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YouTube запустил собственный аналог TikTok

12:50 15.09.2020
Фото с сайта blog.youtube

YouTube приступил к бета-тестированию собственного аналога сервиса TikTok, который призван составить конкуренцию детищу от китайской компании ByteDance.

Новый сервис получил название Shorts. Он позволяет снимать 15-секундные ролики, поверх которых можно наложить музыку из YouTube. В настоящее время приложение доступно для устройств, работающих под управлением системы Android, но скоро должна появиться версия и для устройств с iOS.

В период бета-тестирования сервис Shorts будет работать только в Индии, но в будущем новинка станет доступна и пользователям из других стран, сообщается в блоге компании.

Темы: Видео ролики, Интернет в мире, Интернет-сайт
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