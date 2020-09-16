Что такое kickback электрической дрели?

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Kickback – крайне нежелательное явление, часто ведущее к травмам

В этой статье мы вкратце расскажем о том, как бороться с таким явлением, как «отдача» (kickback) электрической дрели.

Что такое отдача у инструмента?

Kickback или откат или отдача – это внезапное и непреднамеренное изменение траектории движения инструмента или заготовки. Обычно он связан с заклиниванием рабочего органа инструмента в обрабатываемой детали.

На практике, во время работы, откат случается в том случае, если ваш электроинструмент не может преодолеть сопротивление материала, в результате чего вектор прилагаемой к нему силы изменяет направление на противоположное. Например, бур (сверло) соскальзывает с намеченной риски. Как вариант – сверло натыкается на неоднородность в засверливаемом материале. Ею может стать гвоздь или прут арматуры.

Kickback – крайне нежелательное явление, часто ведущее к травмам. Особенно в том случае, если работы ведутся на высоте. С целью его предотвращения компания Bosch разработала особую технологию, применённую в новой серии дрелей Бош GSR & GSB 14.4/18 VE-2-Li Robust Drill. Большинство других производителей дрелей и перфораторов применяют похожие технологии Kickback Control для предотвращения производственного травматизма и увеличения комфортности пользования инструментом.

Как предотвращается откат при работе мощных дрелей и перфораторов Bosch

В чём сущность конструкторского решения Bosch по предотвращению отката?

Оно заключается в установлении контроля за вращением шпинделя с помощью электронной схемы (ERC).

Электронная система ERC управляет вращением шпинделя, отключая его в случае возникновения отката. Её основным элементом, фиксирующим возникновения опасной ситуации, является встроенный датчик ускорения. При резком, нехарактерном для нормальной работы, движении инструмента происходит отключение питания. Двигатель останавливается, что предотвращает не только порчу самого инструмента, но и получение травмы его оператором – вывих кисти руки в случае заклинивания почти неизбежен.

Чтобы запустить дрель и вновь приступить к работе, достаточно лишь ещё раз нажать на кнопку «Пуск».

Мы попросили Мартина из компании Bosch продемонстрировать работу системы ERC. Он пояснил, что система ECR, применённая в инструменте серии Бош GSR & GSB 14.4/18 VE-2-Li Robust Drill существенно повышает безопасность инструмента. На видео он демонстрирует её работу. «Смотрите: я включаю дрель и теперь делаю резкое крутящее движение ею в сторону, противоположное вращению шпинделя. Как видите, после моего рывка она моментально останавливается. Теперь снова нажмём на кнопку Пуск, после чего дрель снова заработала. Чтобы убедиться, что в этом нет никакого фокуса, давайте попробуем повторить это же движение ещё раз. Видите, я делаю резкое движение, используя дополнительную рукоять как рычаг. Дрель снова остановилась! Теперь нажимаем на кнопку Пуск – она вновь заработала!», – говорит Мартин.

Примеры решений борьбы с kickback дрелей и перфораторов

Кому будет нелишней защита ERC при сверлении?

Мы считаем, что всякий, кто по роду профессиональной деятельности часто сверлит отверстия в различных материалах, при этом работая на высоте, а так же использует сверла и буры большого диаметра или делает отверстия большой глубины, может столкнуться с явлением отдачи инструмента.

Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что далеко не все готовы прямо сейчас заменить свои дрели и перфораторы на новые, оснащённые системой ERC. Поэтому примите во внимание наши рекомендации по противодействию отдаче, что сделает вашу работу более безопасной.

Компания Bosch первая, кто решила проблему отката инструмента с достаточной эффективностью. Сейчас подобны системы применены на инструменте многих других брендов, что существенно повышает безопасность пользования ими.

Источник: Инструменты Бош, ООО Лайнтулс.