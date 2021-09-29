Может ли электрооружие предотвратить расстрелы в учебных заведениях

Что можно сделать, чтобы предотвратить или, по крайней мере, затруднить массовые убийства сошедшими с ума «колумбайнерами». Может сделать оружие выключаемым?

Пермь. Новая трагедия. Сердце сжимается от боли и тоски. Молодые ребята – им бы выучиться, жить, семьи заводить да детей растить. Но вместо теплых рук родных и близких их обнимет стылая осенняя земля.

Да и только ли в молодости дело? Одной из жертв было 66 лет, но человеческая жизнь, безусловно, бесценна в любом возрасте.

Конечно же, интернет наполнился множеством статей. Их пишут неравнодушные люди, которые ищут, пытаются придумывать меры, способные предотвратить такие трагедии в будущем. Увы, читая эти статьи, да и комментарии к ним, прихожу к выводу, что все, что предлагают мои уважаемые соавторы, едва ли приведет к чему-то.

Разрешить ношение короткоствольного оружия для самообороны?

Если короткоствол станет массовым, то совершенно неясно, уменьшит ли это количество расстрелов в учебных заведениях или увеличит их? В тех же США, несмотря на право граждан владеть оружием по танк включительно, такие расстрелы периодически случаются.

Ужесточить правила продажи огнестрела?

А как, простите? Продавать после 30 лет и только лицам, прошедшим психофизиологическую экспертизу?

Не поможет. Пермский убийца жил с родителями (по крайней мере – с матерью), он что, без ее ведома оружие раздобыл?

В том-то и проблема, что если запретить 18-летним ребятам покупать оружие, его для них купят родители – только и всего. У родителей на детей «слепое пятно», их чадо всегда самое лучшее в мире, всегда ангелочек, даже если всем остальным давно уже и рожки с копытцами видны, и запах серы за версту ощущается. Конечно, есть родители, которые своих отпрысков видят адекватно, да только у таких пап и мам детишки, как правило, маньяками не становятся.

Продавать только охотничье оружие?

Тоже не поможет. Потренировавшись как следует, можно перезаряжать обычную двустволку за 6–7 секунд, у некоторых на это уходит меньше времени.

Вооружить школьных и университетских охранников, преподавателей?

Честно говоря – такой себе вариант. В человека выстрелить – это суметь надо. Очень многие простые люди, нося с собой нелетальные средства против хулиганья, оказываются неспособны его применить в случае реального «наезда».

К тому же множество школьных преподавателей сами, как бы это помягче выразиться... – скажем так, вышеупомянутый психологический тест ни в каком случае не пройдут. На самом деле, эта мера может в каких-то случаях помочь, в других – окажется бесполезной, уповать на нее, как на панацею, во всяком случае нельзя.

Совершенно запретить огнестрел?

Тоже ничего хорошего, интересы множества людей будут ущемлены. А в ряде случаев это может повлечь за собой гибель наших сограждан – например, тех, кто рядом с дикой природой живет, или тех, к кому в квартиру спьяну вломились бандиты.

Так что делать-то? Решение «от обратного»

Рассуждая теоретически, идеальным решением стало бы оружие, которое может стрелять по кому угодно, кроме невинного человека. По пивным банкам там или по уткам – пожалуйста, а вот в человека – ни-ни, разве что только при защите своего жилья.

Но сегодня оружие с такими свойствами проходит по категории «научная фантастика». Да, теоретически возможно сделать «нашлепку» на винтовку, которая при помощи датчиков и компьютеров распознает цель и будет блокировать выстрел, если в качестве мишени окажется человек. Но практически реализовать это нереально, да и стоимость такого ружья будет запредельной.

Но что, если сделать оружие выключаемым? «Вкл/выкл»

Современное огнестрельное оружие – это механика. Однако на сегодняшнем уровне технологий не так уж сложно создать охотничью винтовку и боеприпасы к нему, у которой воспламенение пороха в патроне производится в результате воздействия электрического импульса. Электрическая искра, микродуга, еще что-то аналогичное.

А электрику, в отличие от механики, достаточно легко отключить.

Предположим, что Россия прекращает производство и продажи в розницу классического огнестрела внутри страны, но осваивает такое вот электрооружие. У которого электрика идет несъемным, неразбираемым блоком, попытка вскрыть который необратимо повреждает оружие.

Пользователю разрешается только заряженный аккумулятор воткнуть в разъем, и все. И блок этот отключается при получении определенного радиосигнала на некоей частоте.

Причем «выключатели» – передатчики такого сигнала (с радиусом действия метров 400–500) не продаются свободно, но ими «вооружены» охранники и учителя учебных заведений, банкиры-операционисты, продавцы и иные люди, по долгу службы находящиеся в местах скопления народа. Услышал выстрелы? Нажал на кнопку. Психологически это ничего не стоит, ты же не убиваешь никого. И это куда проще, чем брать пистолет и пытаться нейтрализовать вооруженного преступника. Если померещилось – ничего страшного. Если это полиция работает – ты им ничем не помешал, их оружие – классическая механика, которая от сигналов не зависит.

А вот если это стрелок, наподобие пермского – то его первый выстрел станет последним.

Известно, что таких вот психопатов часто ведет «синдром бога» – им хочется почувствовать себя всемогущими, вершителями судеб, хотя бы на полчаса. И они зачастую готовы ради этого потом сбежать от правосудия в смерть, как это сделали те же отморозки-колумбайнеры.

Но очень сложно чувствовать себя «калифом на час», если знаешь, что в любой момент твое оружие может попросту отключиться. И ни в какую смерть ты уже не сбежишь, потому что это только с огнестрелом просто. А чуть позже взрослые, очень сердитые дяди, подъехавшие по тревоге, доступно и обстоятельно пояснят тебе всю глубину твоих заблуждений.

При этом подобное электрооружие будет вполне пригодно и для охоты, и для тира, и для защиты собственности.

Конечно, оружие, описанное выше, не решит всех проблем.

Кто-то сумеет достать классический огнестрел, подпольный рынок будет всегда. Кто-то перейдет на взрывчатку. Но все же, думается мне, именно в таком направлении нам и следует двигаться – оно реализуемо на технологиях сегодняшнего дня и реально может помочь.

Автор: Андрей из Челябинска

Источник: «Военное обозрение»
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.09.2021, 23:29
    Гость: Мда

    Какое нафиг превышение, забудь это слово в данном контексте. Если преступник напал на человека - наповал. Хоть сам, хоть полиция. Идиотизм, когда защита считается превышением, оставь для баранов. Если закон не позволяет полиции защищать граждан - его надо менять и точка. Понятие превышение самообороны необходимо вообще исключить. Напал - знай, что любой метод против тебя будет. Всё остальное - идиотизм под видом гуманизма или ещё какой шняги.

  3. 29.09.2021, 23:18
    Гость: такиминадо

    Более того - основанием для "сразу наповал" в указанных Вами ситуациях является сам факт направления оружия в сторону людей. Еще до начала стрельбы - чтобы не было поздно.

  4. 29.09.2021, 23:17
    Гость: честный

    А в законах такое превышение обороны запрещено. В ст. 23 Закона о полиции установлено что "Сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица".

  5. 29.09.2021, 22:21
    Гость: ???

    Если преступник начал стрелять, но не успел никого убить или ранить, то он почти невиновный и что сразу наповал его?

    - ты совсем дурак? сам факт открытия стрельбы из оружия (не травмата) по людям (особенно в общественном помещении - школа, магазин, ТЦ и.т.д) уже преступление и да - наповал. Или ты из тех, кто на звонки отвечают - "когда убьют, тогда и звоните"? Совсем офанарел

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