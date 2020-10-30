Xiaomi обогнала Apple и заняла третье место среди производителей смартфонов

Корпорации данных IDC представила отчет о поставках смартфонов, согласно которому в третьем квартале 2020 года китайской компании Xiaomi удалось обогнать Apple и занять третье место в мире среди производителей смартфонов.

Так, на долю Xiaomi пришлось 13,1% рынка (46,5 миллионов поставок), а доля «яблочной» компании составила 11,8% (41,6 миллион устройств).

Лидером списка осталась компания Samsung (доля рынка 22,7%, 80,4 млн устройств), а второе место заняла компания Huawei (14,7% мирового рынка, 51,9 млн устройств).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2020, 13:51
    Гость: Иван Иваныч

    Не удивлён. У Xiaomi низкая цена при приличном качестве. Читал, что Xiaomi продаёт свои устройства без прибыли, компенсируя это продажей своего оборудования через раскрутку бренда.

  2. 30.10.2020, 13:48
    Гость: Юляша

    Это действительно лучший Брэнд,и не только в телефонах.У меня даже самокат Сяоми :)

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