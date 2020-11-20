Павел Дуров назвал новый iPhone 12 «корявой железякой»

16:24 20.11.2020

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro. По мнению предпринимателя, корпорация Apple при создании гаджетов до сих пор пользуется технологиями Стива Джобса и не добавляет ничего значимого.

Бизнесмен охарактеризовал смартфон как «корявую железяку». «Он выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, вышедшего еще в 2012 году. Только тут еще и уродливый набор камер, которые выпирают на разных высотах. Вдобавок остались печально известная «челка» и широкие рамки, из-за которых создается низкое соотношение экрана к корпусу да и в принципе впечатление, что аппарат выглядит устаревшим», — написал Дуров

«Спустя девять лет после смерти Стива Джобса компания использует технологии и репутацию, которые создавал он, не добавляя каких-то значимых инноваций. Неудивительно, что в начале года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, доля iPhone на мировом рынке через семь–десять лет будет ничтожной», — добавил он.

Apple представила новые iPhone в середине октября в штаб-квартире компании в Калифорнии. iPhone 12 поддерживает стандарт связи 5G, в Apple его назвали «новой эрой для смартфонов». Всего в продажу поставили четыре новых модели: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.