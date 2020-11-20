Павел Дуров назвал новый iPhone 12 «корявой железякой»
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров раскритиковал новый iPhone 12 Pro. По мнению предпринимателя, корпорация Apple при создании гаджетов до сих пор пользуется технологиями Стива Джобса и не добавляет ничего значимого.
Бизнесмен охарактеризовал смартфон как «корявую железяку». «Он выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, вышедшего еще в 2012 году. Только тут еще и уродливый набор камер, которые выпирают на разных высотах. Вдобавок остались печально известная «челка» и широкие рамки, из-за которых создается низкое соотношение экрана к корпусу да и в принципе впечатление, что аппарат выглядит устаревшим», — написал Дуров
«Спустя девять лет после смерти Стива Джобса компания использует технологии и репутацию, которые создавал он, не добавляя каких-то значимых инноваций. Неудивительно, что в начале года продажи iPhone упали на 21%. Если эта тенденция сохранится, доля iPhone на мировом рынке через семь–десять лет будет ничтожной», — добавил он.
Apple представила новые iPhone в середине октября в штаб-квартире компании в Калифорнии. iPhone 12 поддерживает стандарт связи 5G, в Apple его назвали «новой эрой для смартфонов». Всего в продажу поставили четыре новых модели: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, к слову, Джобс тоже пролетал много раз. Но сегодня действительно застой и нет Личности , нет новой концепции. Был разговор о телевизоре, лет пять назад, но затихло. Удивлён, что эплвотч не пролетел.
Павел Дуров сказал очевидную вещь. Единственное в чем преуспели товарищи из фирмы Apple, так это в накрутке цен.
Создали типа единую ОС для Mac, iPhone, iPad, которая непонятно для чего, кроме игрушек можно использовать.
ОС для сервер так не создали. До сих пор фирма Apple живет за счет продаж iPhone. Рухнет продажа iPhone и рухнет и фирма Apple.
Вот цифры: год 2020: Оборот по продажам: 1. iPhone - 26,4 млрд. долл. 2. Софт, сервисе и.п. : 14,5 млрд. 3. Mac - 7,9 млрд.(т.е. Нотебоок, iMac, iMac, Apple Mac pro), 4. iPad - 6,8 млрд. Итого: 49,25 процента от продаже приходится на iPhone. Фирма iPhone инвестирует в научные разработки чем тот же Samsung, не говоря уже о Huawei. Профит любой ценой ведет фирму в банкротству.
Дуров может предложить что то из русского модельного ряда?
Согласен. Apple проматывает наследие Джобса. Прошивки много весят, а "улучшения" приближают к облику Андроид.
поколение 90х-"мозги в комплект не входят",вместо мозга-iPhone.