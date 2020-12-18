Назван главный научный прорыв 2020 года

11:04 18.12.2020

Влиятельный научный журнал Science назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года.

Авторы статьи отмечают, что вакцины были разработаны и прошли испытания с "рекордной скоростью" в разных странах мира. Также в публикации отмечены "необычайные усилия", которые были направлены на создание этих вакцин.

"Слияние сил привело науку от нуля к вакцине COVID-19 с революционной скоростью. Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда еще правительства, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не использовали столько денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок", — говорится в статье.

При этом авторы Science отмечают, что тех доз вакцин, которые есть сейчас, будет недостаточно "даже для самых богатых стран мира". Производства вакцин будут наращиваться до необходимых объемов минимум до весны 2021 года.

Проблемы с всеобщей вакцинацией аналитики видят в возникновении новых мутаций вируса, а также в вопросах технологического процесса производства вакцин (производственные проблемы, сбои в цепочках поставок и т.п.)