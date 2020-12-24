Выручка мировой индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта

11:10 24.12.2020

Индустрия производства видеоигр показала более значительный рост выручки на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет "Интерфакс", выручка мировой индустрии видеоигр по итогам года будет выше на 20%, до 179,7 млрд долларов. Это значительно выше, чем показатели в сфере кино и спорта вместе. Так, выручка глобальной индустрии кино в 2019 году составила 100 млрд долларов, а спортивная отрасль по итогам 2020 года заработает более 75 млрд долларов.

И кино, и спорт сильно пострадали от последствий пандемии, тогда как в индустрии видеоигр наблюдается значительный рост. На 2021 год эксперты прогназируют активный рост индустрии на фоне выхода игровых консолей нового поколения от Sony Corp. и Microsoft Corp.