Выручка мировой индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта

Индустрия производства видеоигр показала более значительный рост выручки на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет "Интерфакс", выручка мировой индустрии видеоигр по итогам года будет выше на 20%, до 179,7 млрд долларов. Это значительно выше, чем показатели в сфере кино и спорта вместе. Так, выручка глобальной индустрии кино в 2019 году составила 100 млрд долларов, а спортивная отрасль по итогам 2020 года заработает более 75 млрд долларов. 

И кино, и спорт сильно пострадали от последствий пандемии, тогда как в индустрии видеоигр наблюдается значительный рост. На 2021 год эксперты прогназируют активный рост индустрии на фоне выхода игровых консолей нового поколения от Sony Corp. и Microsoft Corp.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 14:41
    Гость: alex

    спрос показывает степень дебилизации общества. С такой иглы слезть ооочень тяжело, если не получать подзатыльников. Но кому ж это надо, если папаньки-маманьки наперегонки снабжают своих чад гаджетами, один моднявее другого. Надо же баловать детишечек, а то повзрослеют! Вот это ценности жизни..вот это тренд!

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