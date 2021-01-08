Курсы SEO: Что такое и кому нужны

19:21 8.01.2021

Сегодня seo курсы позволяют освоить новую профессию, которая годами входит в топ самых высокооплачиваемых и перспективных специальностей в сфере интернет-маркетинга. И, кто бы что ни говорил, продвижение, сайты, оптимизация – это все те слова, которые не сходят с уст специалистов по трафику. Трафик сейчас стоит недешево, и тенденция на рынке намекает на то, что и дальше рекламные контакты будут только дорожать, ведь невозможно всем желающим компаниям получать бесконечный поток заявок и внимания со стороны потенциальных клиентов без вложений.

Что можно изучить на курсах?

Даже если приходит новичок, он осваивает весь пул информации, которая нужна для эффективной работы:

Аудит сайта, любого проекта. Это может быть как интернет-магазин, так и новостной портал или лендинг. Методика работы с поисковыми запросами. Существует огромное количество поисковых слов, и нужно ориентироваться в этом потоке, понимать, какие сервисы помогают собирать семантику. Как выстаивается seo-оптимизация: формирование ценного ядра ключевых запросов, работа с ними. Алгоритмы продвижения посредством ключей. Как работают ссылки. Как находить ресурсы для размещения «вечных» ссылок через сервисы или вручную. С чем нельзя баловаться при продвижении. Почему некоторые сайты уходят в бан, и не возвращаются. Почему так называемое «Black SEO» имеет негативные последствия, и как их избежать? Что можно выжать из проекта, если своевременно осуществляется seo-продвижение? Почему интернет-маркетинг смотрит в сторону seo сегодня ничуть не реже, чем 10 лет назад?

Это далеко не все вопросы, ответы на которые можно получить, если без промедления записаться на курсы по продвижению.

Кому и зачем нужны курсы?

Если вы начинающий seo-специалист, директор по маркетингу, руководитель направления или владелец небольшого бизнеса, то для вас эти курсы станут огромным рывком вперед. Если брать крупные города, например, Москва, Питер, то конкуренция между компаниями, поставщиками и продавцами просто огромная. И все хотят получать клиентов как можно дешевле.

В то же время smm дорожает, и в него при этом нужно постоянно вливать деньги. Отключили рекламу, сократили специалиста, - мгновенно просели клиентские обращения.

Если же нужна раскрутка вдолгую, то, однозначно, продвижение можно начинать и с поисковой оптимизации. Интернету все равно, сколько денег вы сольете впустую, а вам – нет. Поэтому ceo в яндекс, google – это обязательные опции, если нужно продвижение своих проектов с перспективой получения трафика и через год, и через 2 года.

Курсы и обучение также нужны тем, кто планирует оказывать услуги в этом направлении. И это выгодно, ведь трафик в цене, и нужен всем без исключения бизнесам.