В России планируют начать эксплуатировать летающее такси в 2025 году

12:22 26.01.2021

В 2025 году в России планируется запустить работу летающего такси, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора по созданию дронов-такси "Ховер" Александра Атаманова.

По его словам, первый этап предполагает разработку безопасных маршрутов, распределенных над промзонами, реками, каналами, путепроводами. Именно так, считает Атаманов, люди начнут привыкать к эксплуатации подобного типа техники.

"Сама технология должна доказать, что она безопасна, нам, конечно же, потребуется на это время какое-то. И в это же время будут проводить работы с законодательством, позволяющим эксплуатировать такую технику", - добавил он.

Аэротакси представляет собой пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей (общий вес до 300 кг). Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью в небе. Пассажиры находятся в защитной капсуле, которая принимает на себя удар в случае аварии. И для самых экстренных ситуаций есть спасательный парашют, который мягко опустит на землю машину с пассажирами.

Отмечается, что с 2016 года на создание летающего пассажирского дрона компания в общей сложности привлекла $3 млн инвестиций, на создание аэротакси уже направлено $1,5 млн.

В течение 2021 года "Ховер" планирует представить серийную версию дрона-такси.

Стоимость полета на аэротакси в будущем может ориентировочно составить около 20 рублей за 1 км.

Данные аэротакси планируется предоставлять агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. При этом машина может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная скорая помощь, считают в компании.