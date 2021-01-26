В России планируют начать эксплуатировать летающее такси в 2025 году

Летающий дрон-такси

В 2025 году в России планируется запустить работу летающего такси, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора по созданию дронов-такси "Ховер" Александра Атаманова.

По его словам, первый этап предполагает разработку безопасных маршрутов, распределенных над промзонами, реками, каналами, путепроводами. Именно так, считает Атаманов, люди начнут привыкать к эксплуатации подобного типа техники.

"Сама технология должна доказать, что она безопасна, нам, конечно же, потребуется на это время какое-то. И в это же время будут проводить работы с законодательством, позволяющим эксплуатировать такую технику", - добавил он.

Аэротакси представляет собой пассажирский дрон, который может поднять в воздух одновременно двух людей (общий вес до 300 кг). Машиной управляет цифровая система, которая полностью исключает пассажира из управления и следит за безопасностью в небе. Пассажиры находятся в защитной капсуле, которая принимает на себя удар в случае аварии. И для самых экстренных ситуаций есть спасательный парашют, который мягко опустит на землю машину с пассажирами.

Отмечается, что с 2016 года на создание летающего пассажирского дрона компания в общей сложности привлекла $3 млн инвестиций, на создание аэротакси уже направлено $1,5 млн.

В течение 2021 года "Ховер" планирует представить серийную версию дрона-такси.

Стоимость полета на аэротакси в будущем может ориентировочно составить около 20 рублей за 1 км.

Данные аэротакси планируется предоставлять агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. При этом машина может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная скорая помощь, считают в компании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2021, 20:12
    Гость: Виктор

    Да, в России строят и ветряки, и солнечные станции из отечественных панелей! Но делают это там, где выгодно, где позволяют природные условия. Но Россия не отказывается, как ЕС, от ядерных, газовых, и других электростанций! Россия строит и плавучие АЭС, и АЭС на тории, и АЭС замкнутого цикла на быстрых нейтронах. И Росатом знимается еще и строительством собственной корабельной верфи, на которой будет строить плавучие АЭС и другие суда.

  2. 26.01.2021, 19:51
    Гость: Витёк!

    Смотайся в Комсомольск, в Иркутск и в Воронеж и там расскажи местным работягам про их успехи в авиастроении. Только ОМОН с собой не забудь (или как они теперь зовутся).
    А "совместный с китай" - спиши слова! (Русский выучи для начала, патриот ты наш)

  5. 26.01.2021, 19:10
    Гость: Иван Иваныч

    И кто это косит под Виктора? К слову: ветряков и солнечных батарей тоже хватает. И , как ни странно, этим занимается Росатом. Именно он взял на себя зелёный сегмент энергетики.

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