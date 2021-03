Ровер Perseverance проехал первые метры по поверхности Марса

Американский ровер Perseverance проехал первые несколько метров после посадки на поверхность Марса. 4 марта он преодолел дистанцию около 6 метров за 33 минуты.

Это была настройка для последующей калибровки систем и аппаратуры марсохода. Как отметили в NASA, Perseverance выполнил все команды и в будущем сможет выполнять задачи ученых.

News from Mars: @NASAPersevere's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive. Mission scientists have named its touchdown site "Octavia E. Butler Landing," in honor of the late science fiction author: https://t.co/jcyr3ZZDGz pic.twitter.com/5xsQnxdjE3

— NASA (@NASA) March 5, 2021