Ровер Perseverance проехал первые метры по поверхности Марса
Американский ровер Perseverance проехал первые несколько метров после посадки на поверхность Марса. 4 марта он преодолел дистанцию около 6 метров за 33 минуты.
Это была настройка для последующей калибровки систем и аппаратуры марсохода. Как отметили в NASA, Perseverance выполнил все команды и в будущем сможет выполнять задачи ученых.
News from Mars: @NASAPersevere's team has tested its robotic arm, checked science instruments, & taken the rover on its first drive. Mission scientists have named its touchdown site "Octavia E. Butler Landing," in honor of the late science fiction author: https://t.co/jcyr3ZZDGz pic.twitter.com/5xsQnxdjE3
— NASA (@NASA) March 5, 2021
Место посадки марсохода решили назвать в честь самой известной американской чернокожей писательницы-фантаста Октавии Батлер.
Фото: NASA
Комментарии читателей Оставить комментарий
России,то есть ее верхушке, нужен не Марс,а деньги для вывоза за бугор. Если в СССР были лунные,венерианские и марсианские программы изучения космоса,то у современных эффективных менеджеров РФ только одна программа-это планомерный вывоз природных ресурсов страны и личное обогащение. Поэтому давно забыты даже достижения советских ученых прошлого века,а в СМИ не встретишь ничего из того времени. Загубили науку,загубили страну,загубили все. Деградация полная.
А где тут русские?