Ровер Perseverance проехал первые метры по поверхности Марса

Американский ровер Perseverance проехал первые несколько метров после посадки на поверхность Марса. 4 марта он преодолел дистанцию около 6 метров за 33 минуты.

Это была настройка для последующей калибровки систем и аппаратуры марсохода. Как отметили в NASA, Perseverance выполнил все команды и в будущем сможет выполнять задачи ученых.

Место посадки марсохода решили назвать в честь самой известной американской чернокожей писательницы-фантаста Октавии Батлер. 

Фото: NASA

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.03.2021, 12:55
    Гость: Штурман

    России,то есть ее верхушке, нужен не Марс,а деньги для вывоза за бугор. Если в СССР были лунные,венерианские и марсианские программы изучения космоса,то у современных эффективных менеджеров РФ только одна программа-это планомерный вывоз природных ресурсов страны и личное обогащение. Поэтому давно забыты даже достижения советских ученых прошлого века,а в СМИ не встретишь ничего из того времени. Загубили науку,загубили страну,загубили все. Деградация полная.

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