Набиуллина: у нас впереди очень неспокойные времена
Впереди неспокойные времена, но это новые возможности для развития. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", - приводит слова Набиуллиной ТАСС.
Также в ходе выступления Набиуллина заявила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена.
При этом глава регулятора заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период "циклического перегрева с циклическим охлаждением", пишет Газета.RU.
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А вот это уже ближе к истине: " Греф назвал ключевую причину резкого торможения российской экономики Глава Сбербанка Герман Греф заявил о большом количестве признаков резкого торможения российской экономики. Его процитировали в ТАСС. Он полагает, что самым ключевым фактором здесь стала ставка Банка России. Кроме того, он указал на такие причины, как кризис на сырьевых рынках, а значит падение цен на ключевые экспортные товары РФ. Два других фактора: крепкий рубль и перегретый рынок труда. Ранее Греф указал на ставшие очевидными риски переохлаждения российской экономики и призвал к принятию выверенных и взвешенных решений, направленных на выравнивание ситуации. Также Греф считает, что 2026 год окажется непростым для российского бизнеса и банковского сектора. Однако многое будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ставок Банка России.". Сайт " lenta.ru/news/2025/07/02/gref-nazval-klyuchevuyu-prichinu-rezkogo-tormozheniya-rossiyskoy-ekonomiki/"
"При этом глава регулятора заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период "циклического перегрева с циклическим охлаждением","
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Это что называется анализ реального состояния экономики РФ? Или из раздела "НЕВИДИМАЯ РУКА" все сама сделает. А так просто бла-бла.
А она где именно увидела "бурного роста"? Рост продаж природных ресурсов за "стеклянные бусы" - это для нее и ее однопартийцев "бурный рост экономики"?!
Кирдык России с таким руководством гарантирован...
Это же ты сама эллочка людоедочка и ЦБ устроили очередную встряску для населения и удущение для экономики неоправданно подняв ставку кредита до 20%. А слова об очередной перестройке просто приводят в ужас, помятуя как провально и печально закочилась предыдущая. Вы что в кремле на пару с президентом решили окончательно добить российскую экономику? Которая с трудом пережила лихие 90е и выжили единицы. А 10000 предприятий приказами долго жить в РФ. Решили довести до конца все идиотские рыночные реформы начатые Горбачевым и Ельциным. Не смотря на всю их абсурдность и полную не состоятельность. Передать все окончательно в частные руки и полностью отстранится от управления промышленностью, пусть рука рынка наводит порядок.
Никакого циклического перегрева не было (предприятие электронной промышленности, где я трудился с 2000 по 2017 гг. работало далеко не на полную мощность, после 2017 года стало ещё хуже), а циклическое охлаждение дело рук руководства ЦБ, тупо подняв ставку до 21% (точнее: под чутким руководством дяди Сэма главари ЦБ злоумышленно, не краснея и нагло улыбаясь, подняли ставку до 21%).