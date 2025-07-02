Набиуллина: у нас впереди очень неспокойные времена

18:07 2.07.2025

Впереди неспокойные времена, но это новые возможности для развития. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", - приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Также в ходе выступления Набиуллина заявила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена.

При этом глава регулятора заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период "циклического перегрева с циклическим охлаждением", пишет Газета.RU.