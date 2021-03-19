Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию
Под каким предлогом была введена так называемая бесполетная зона и какие выводы из этой трагедии были сделаны руководством России?
Иностранное вторжение в Ливию было санкционировано резолюцией Совета Безопасности ООН № 1973, принятой за два дня до начала интервенции, 17 марта. Россия при ее принятии воздержалась. Причины такой позиции до сих пор толком не проанализированы.
Стоит напомнить, что сама резолюция, строго говоря, никакого вооруженного вторжения извне не предусматривала. Резолюция ООН призывала к прекращению насилия в Ливии и к введению бесполетной зоны. В ней специально было записано, что допускаются любые формы защиты мирного населения, «кроме ввода оккупационных войск». Ничего про массовое применение высокоточного оружия там не было написано, как и про убийство местного лидера в качестве «цели № 1».
Вообще эта резолюция, как и многие другие аналогичные бумаги, написана так, что ее можно трактовать как угодно. Сам же механизм принятия резолюции напоминал разведывательную спецоперацию. Сперва на сторону «восставшего народа» перешел посол Ливии в ООН Ибрагим Даббаши. Именно этому человеку, много лет комфортно жившему в Нью Йорке, и принадлежит идея введения бесполетной зоны. 21 февраля он ее озвучивает. 28 февраля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон как бы самостоятельно выступает с аналогичной идеей. И уже 1 марта первые два американских корабля меняют место дислокации и направляются в Средиземное море («Энтерпрайз» и «Маунт Уитни»), а ведь никакого обсуждения в ООН еще даже не назначено.
Далее идею бесполетной зоны подхватывают те ливийские повстанцы, которые умеют читать и писать. 12 марта несколько тысяч женщин вышли на манифестацию в Бенгази, требуя ввести «беспилотную зону» («вы прилетайте, а наши ребята на земле всё сами сделают» – это реальный лозунг той демонстрации). Женщин показывают по Си-эн-эн и Би-би-си.
Вообще это довольно странный фетиш – бесполетная зона. В ливийском случае ни Каддафи, ни повстанцы не особенно-то и применяли авиацию, а воевали друг с другом по старинке: автоматами и танками. Кое-где на верблюдах. А эта красивая современная формулировка – «бесполетная зона» – просто узаконила появление в воздухе чужих летательных аппаратов. Гораздо более совершенных, чем были в распоряжении Ливии.
Далее требовалось обезопасить себя от местного ПВО. По крайней мере, именно так мотивировали представители армий Франции, Великобритании, Италии и США начавшуюся с 19 марта хаотичную бомбардировку всей территории Ливии. В первый же день только по Триполи было выпущено более 100 «Томагавков».
Строго говоря, первую бомбу сбросили высокомотивированные французы. Примерно в полпервого дня французский «Мираж» обстрелял автомобиль неизвестного типа, который, по мнению летчика, «представлял угрозу мирному населению» (так записано в официальном отчете). В 16.00 18 французских самолетов вылетели в район Бенгази «для защиты города от войск Каддафи». К вечеру горела уже вся Ливия. В первый же день налетов число погибших гражданских, того самого мирного населения, достигло 70 человек, включая детей.
В резолюции ООН сказано прекратить насилие и обеспечить безопасность мирного населения, что бы это ни значило. Но Елисейский дворец в первый же день интервенции мотивировал бомбардировку окрестностей Бенгази не защитой населения Ливии в целом, а защитой контролируемого оппозицией города от «войск Каддафи». А это не выполнение формально нейтрально звучавшей резолюции ООН, а принятие позиции одной из сторон конфликта.
Далее про резолюцию ООН никто уже всерьез не вспоминал. Уничтожив за несколько дней ливийскую систему ПВО, союзная авиация принялась гоняться по пустыне за ливийской военной техникой.
Известны случаи, когда французские «Миражи» и «Рафали» просто методично расстреливали целые колонны в несколько десятков танков. А иногда целью могла стать одиночная заблудившаяся САУ (ВВС Дании очень гордятся этой победой, первой в истории датской армии со времен Наполеона). При этом части оппозиционеров были атакованы только один раз за всё время интервенции (у Мерс-аль-Брега) – и то, похоже, случайно перепутали.
10 июня некий представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, сообщил CNN, что резолюция ООН «разрешает уничтожение полковника Муаммара Каддафи». А в оригинальном тексте резолюции даже это имя не упоминается. На этом можно было опускать занавес, но он уже был опущен давно.
Каддафи был убит 20 октября. А уже 22 октября тогдашний генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что операция в Ливии будет закончена к концу месяца. Вряд ли это было чисто календарным совпадением.
31 октября 2011 года, когда от страны остались только головешки, в порту Триполи высадился победитель – Фог Расмуссен. Потомок викингов заявил о «благополучном исходе» операции в Ливии и поздравил арабский народ «с трудом завоеванной свободой». «Это здорово – быть в свободной Ливии. Мы действовали, чтобы защитить вас. Вместе мы победили. Ливия окончательно свободна от Бенгази до Бреги, от Мисураты до Западных гор и Триполи», – подчеркнул Расмуссен.
Мы все видели замечательную реакцию Хиллари Клинтон на информацию о смерти Каддафи. Именно это печальное событие и определило окончание операции. Цель достигнута. Как говорят в США, mission is completed. Дальше, дорогой ливийский народ, разбирайся там друг с другом сам. Только нефть и золото не забудь продавать правильным людям и по правильным ценам.
В 2016-м Госдеп США официально обнародовал некоторые письма Хиллари Клинтон на посту госсекретаря (подчеркнем: они не утекли с помощью неведомых хакеров, а были официально рассекречены). И там сказано, что мадам Клинтон очень заботили именно ливийские запасы нефти и золота, поскольку при их точечном применении в качестве экономического оружия можно было сильно навредить курсу и ценности американского доллара. А полковник Каддафи на такое был способен. Это не с китайцами из-за 5G бодаться.
Прежнюю Ливию со всеми ее большими плюсами и огромными минусами уже не вернешь. Как не вернешь Ирак, Сирию, а до этого Ливан. Разве что Египет смог прийти в себя после «арабской весны». Но столь многочисленное, экономически развитое, хорошо вооруженное и контролирующее Суэцкий канал государство может чувствовать себя в относительной безопасности и само решать свои внутренние проблемы, в том числе и путем разгона многотысячных демонстраций на площади Тахрир.
А Муаммар Каддафи, надо все-таки быть объективным, сильно переоценил свои военные возможности, а также степень и качество своих взаимоотношений с теми, кого он считал своими союзниками в Европе – Францией и Италией.
Что у него там было с Саркози – вопрос темный, но Париж и без личных отношений Саркози с Каддафи давно точил зуб на Ливию. Хотя бы из-за вторжения в Чад, французскую зону ответственности. И вот звезды для Парижа и лично Саркози удачно сошлись в феврале-марте 2011 года.
Теперь можно теоретически рассуждать о том, что было бы, если бы Россия наложила вето на резолюцию ООН, с которой все началось. Возможно, Франция и США решили бы зайти с другого фланга. Например, бомбардировка Югославии началась НАТО без санкции ООН. То есть некая резолюция была (№ 1199), но там только «стороны призывались к прекращению огня». А дальше НАТО уже само решило, что делать.
Ситуация в Ливии не выглядела исключительно безнадежной, как, например, выглядела ситуация в Сирии перед началом российской операции. Было множество различных вариантов выбора действий, как самостоятельных, так и в альянсе с кем-нибудь. С той же Францией. Был еще и административный ресурс Германии, которая резко дистанцировалась от происходящего. Вообще, было из чего выбирать.
Но в режиме «если» история не работает. Главное, что в дальнейшем выводы были сделаны. И основной тому пример – Сирия, где не только не допустили развала страны, но и предотвратили несколько попыток тех же США организовать операцию наподобие ливийской. Жаль только, что эти выводы пришлось делать задним умом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Причина банальна - золотой динар.
Но . когда дело дошло до финансовых инструментов что бы это сделать - его и прихлопнули . По причине наличия "партнеров"
Короче
ЯО не было.
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В рамках существующей системы только наличие ЯО может этому способствовать - типа червонцев и его оформление (ранее мы дали для Км соображения по этому поводу) Говорилось так же о 2-х уровнем рубле. Отмечали про три уровни. 3 -й уровень это оформление и её механизм.
Т. к в США 2 уровня доллара. международный и местный (расчетный) Не совсем 2 уровня - скорее 1. 5 уровня но тем не менее
Вопрос даже не политической воли - а её возможности.
РФия в СБ воздержалась по распоряжению президента Медведева. Это .... много чего натворило.
Не надо строить красивые влажные глазки,изображая пламенную любовь к другим народам.Я уже прочувствовал эту " внеземную любовь" в наспех состряпанной троянской программе "русский мир" по событиям в Украине и поддержкой мерзавца в Беларуси.
А что касается Каддафи.
Каддафи-это масштабные программы строительства государственного жилья, развития здравоохранения и образования. за счет доходов от нефтедобычи.
Каддафи-это вмешательство в дела зарубежных государств. В 1977 году произошёл пограничный военный конфликт с Египтом,а в 1980-х годах страна оказалась втянута в гражданскую войну в Чаде.
Каддафи-это финансовая и иная поддержку многочисленным национально-освободительным,революционным и террористическим организациям во всём мире.Каддафи понятным для россиян языком финансировал "нациков" и террористов.
Каддафи был убит в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами.
Его убили повстанцы так,как он стал токсичным,но цепляющимся за власть.Его убили те силы,которые прорвали оборону состоящую из фанатиков-паразитов,поддерживающих его как террориста мирового масштаба.Его убили как Чаушеску в Румынии.Его убили как Муссолини в Италии.Его убили не за построенные за счет добычи нефти школы и дома!
И не надо делано сожалеть об чужих руинах!Беларусь в течении веков была зоной постоянных разрушений из-за военных авантюр Московии(кремля).А после восстановления собственными силами народа это преподносилось,как акт безвозмездной помощи от "братской" России.
Зачем американцам нефть в таком количестве? Проще купить. Их никогда ничего кроме своей зеленой туалетной бумаги не волновало. КАДДАФИ ХОТЕЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛЛАРА В ПОЛЬЗУ ЗОЛОТОГО ДИНАРА. Хуссейн хотел перейти на евро.
Как же Вам хочется пригласить Россию на войну, которую Киев ведёт против собственного населения, но Россия никак на это войну не является. Да читали сообщения о том что Россия применила атомную бомбу, или о 10 тыс. танков в донбассе, это всё плод ваших политиков как Турчинов и ему подобных. От Вас люди бегут и с территориями и без них, Вы уменьшили население украины за 30 лет почти уже в два раза, последнию перепись не беру в расчёт ей 20 лет уже, а расчёт идёт по потреблению хлеба на данный момент на человека в сравнении с Германией, Чехией. 22-25 млн осталось на Украине.