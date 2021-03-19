Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию

Десять лет назад, 19 марта 2011 года, на Ливию упали первые европейские и американские бомбы и ракеты. Началась западная интервенция в Ливию, закончившаяся полным разрушением страны и доведением ее до средневекового состояния

Под каким предлогом была введена так называемая бесполетная зона и какие выводы из этой трагедии были сделаны руководством России?

Иностранное вторжение в Ливию было санкционировано резолюцией Совета Безопасности ООН № 1973, принятой за два дня до начала интервенции, 17 марта. Россия при ее принятии воздержалась. Причины такой позиции до сих пор толком не проанализированы.

Стоит напомнить, что сама резолюция, строго говоря, никакого вооруженного вторжения извне не предусматривала. Резолюция ООН призывала к прекращению насилия в Ливии и к введению бесполетной зоны. В ней специально было записано, что допускаются любые формы защиты мирного населения, «кроме ввода оккупационных войск». Ничего про массовое применение высокоточного оружия там не было написано, как и про убийство местного лидера в качестве «цели № 1».

Вообще эта резолюция, как и многие другие аналогичные бумаги, написана так, что ее можно трактовать как угодно. Сам же механизм принятия резолюции напоминал разведывательную спецоперацию. Сперва на сторону «восставшего народа» перешел посол Ливии в ООН Ибрагим Даббаши. Именно этому человеку, много лет комфортно жившему в Нью Йорке, и принадлежит идея введения бесполетной зоны. 21 февраля он ее озвучивает. 28 февраля премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон как бы самостоятельно выступает с аналогичной идеей. И уже 1 марта первые два американских корабля меняют место дислокации и направляются в Средиземное море («Энтерпрайз» и «Маунт Уитни»), а ведь никакого обсуждения в ООН еще даже не назначено.

Далее идею бесполетной зоны подхватывают те ливийские повстанцы, которые умеют читать и писать. 12 марта несколько тысяч женщин вышли на манифестацию в Бенгази, требуя ввести «беспилотную зону» («вы прилетайте, а наши ребята на земле всё сами сделают» – это реальный лозунг той демонстрации). Женщин показывают по Си-эн-эн и Би-би-си.

Вообще это довольно странный фетиш – бесполетная зона. В ливийском случае ни Каддафи, ни повстанцы не особенно-то и применяли авиацию, а воевали друг с другом по старинке: автоматами и танками. Кое-где на верблюдах. А эта красивая современная формулировка – «бесполетная зона» – просто узаконила появление в воздухе чужих летательных аппаратов. Гораздо более совершенных, чем были в распоряжении Ливии.

Далее требовалось обезопасить себя от местного ПВО. По крайней мере, именно так мотивировали представители армий Франции, Великобритании, Италии и США начавшуюся с 19 марта хаотичную бомбардировку всей территории Ливии. В первый же день только по Триполи было выпущено более 100 «Томагавков».

Строго говоря, первую бомбу сбросили высокомотивированные французы. Примерно в полпервого дня французский «Мираж» обстрелял автомобиль неизвестного типа, который, по мнению летчика, «представлял угрозу мирному населению» (так записано в официальном отчете). В 16.00 18 французских самолетов вылетели в район Бенгази «для защиты города от войск Каддафи». К вечеру горела уже вся Ливия. В первый же день налетов число погибших гражданских, того самого мирного населения, достигло 70 человек, включая детей.

В резолюции ООН сказано прекратить насилие и обеспечить безопасность мирного населения, что бы это ни значило. Но Елисейский дворец в первый же день интервенции мотивировал бомбардировку окрестностей Бенгази не защитой населения Ливии в целом, а защитой контролируемого оппозицией города от «войск Каддафи». А это не выполнение формально нейтрально звучавшей резолюции ООН, а принятие позиции одной из сторон конфликта.

Далее про резолюцию ООН никто уже всерьез не вспоминал. Уничтожив за несколько дней ливийскую систему ПВО, союзная авиация принялась гоняться по пустыне за ливийской военной техникой.

Известны случаи, когда французские «Миражи» и «Рафали» просто методично расстреливали целые колонны в несколько десятков танков. А иногда целью могла стать одиночная заблудившаяся САУ (ВВС Дании очень гордятся этой победой, первой в истории датской армии со времен Наполеона). При этом части оппозиционеров были атакованы только один раз за всё время интервенции (у Мерс-аль-Брега) – и то, похоже, случайно перепутали.

10 июня некий представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, сообщил CNN, что резолюция ООН «разрешает уничтожение полковника Муаммара Каддафи». А в оригинальном тексте резолюции даже это имя не упоминается. На этом можно было опускать занавес, но он уже был опущен давно.

Каддафи был убит 20 октября. А уже 22 октября тогдашний генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что операция в Ливии будет закончена к концу месяца. Вряд ли это было чисто календарным совпадением.

31 октября 2011 года, когда от страны остались только головешки, в порту Триполи высадился победитель – Фог Расмуссен. Потомок викингов заявил о «благополучном исходе» операции в Ливии и поздравил арабский народ «с трудом завоеванной свободой». «Это здорово – быть в свободной Ливии. Мы действовали, чтобы защитить вас. Вместе мы победили. Ливия окончательно свободна от Бенгази до Бреги, от Мисураты до Западных гор и Триполи», – подчеркнул Расмуссен.

Мы все видели замечательную реакцию Хиллари Клинтон на информацию о смерти Каддафи. Именно это печальное событие и определило окончание операции. Цель достигнута. Как говорят в США, mission is completed. Дальше, дорогой ливийский народ, разбирайся там друг с другом сам. Только нефть и золото не забудь продавать правильным людям и по правильным ценам.

В 2016-м Госдеп США официально обнародовал некоторые письма Хиллари Клинтон на посту госсекретаря (подчеркнем: они не утекли с помощью неведомых хакеров, а были официально рассекречены). И там сказано, что мадам Клинтон очень заботили именно ливийские запасы нефти и золота, поскольку при их точечном применении в качестве экономического оружия можно было сильно навредить курсу и ценности американского доллара. А полковник Каддафи на такое был способен. Это не с китайцами из-за 5G бодаться.

Прежнюю Ливию со всеми ее большими плюсами и огромными минусами уже не вернешь. Как не вернешь Ирак, Сирию, а до этого Ливан. Разве что Египет смог прийти в себя после «арабской весны». Но столь многочисленное, экономически развитое, хорошо вооруженное и контролирующее Суэцкий канал государство может чувствовать себя в относительной безопасности и само решать свои внутренние проблемы, в том числе и путем разгона многотысячных демонстраций на площади Тахрир.

А Муаммар Каддафи, надо все-таки быть объективным, сильно переоценил свои военные возможности, а также степень и качество своих взаимоотношений с теми, кого он считал своими союзниками в Европе – Францией и Италией.

Что у него там было с Саркози – вопрос темный, но Париж и без личных отношений Саркози с Каддафи давно точил зуб на Ливию. Хотя бы из-за вторжения в Чад, французскую зону ответственности. И вот звезды для Парижа и лично Саркози удачно сошлись в феврале-марте 2011 года.

Теперь можно теоретически рассуждать о том, что было бы, если бы Россия наложила вето на резолюцию ООН, с которой все началось. Возможно, Франция и США решили бы зайти с другого фланга. Например, бомбардировка Югославии началась НАТО без санкции ООН. То есть некая резолюция была (№ 1199), но там только «стороны призывались к прекращению огня». А дальше НАТО уже само решило, что делать.

Ситуация в Ливии не выглядела исключительно безнадежной, как, например, выглядела ситуация в Сирии перед началом российской операции. Было множество различных вариантов выбора действий, как самостоятельных, так и в альянсе с кем-нибудь. С той же Францией. Был еще и административный ресурс Германии, которая резко дистанцировалась от происходящего. Вообще, было из чего выбирать.

Но в режиме «если» история не работает. Главное, что в дальнейшем выводы были сделаны. И основной тому пример – Сирия, где не только не допустили развала страны, но и предотвратили несколько попыток тех же США организовать операцию наподобие ливийской. Жаль только, что эти выводы пришлось делать задним умом.