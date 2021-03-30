Стоит ли отдавать свою технику в сервис по обслуживанию компьютеров?

22:37 30.03.2021

У каждого современного человека есть компьютер.

К сожалению, как и любая техника, компьютеры имеют свойство ломаться. Что же делать в случае поломки любимого девайса? Чинить самостоятельно или обратиться в сервис? В этой статье мы поговорим про компьютерные сервисы и их преимущества. Ознакомиться с услугами сервиса по обслуживанию компьютеров можно на сайте https://svcnet.ru

Что такое сервис по обслуживанию компьютеров?

Компьютер, по определению, устройство или система, способная выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую последовательность операций. Это чаще всего операции численных расчётов и манипулирования данными, однако сюда относятся и операции ввода-вывода. Описание последовательности операций называется программой. Соответственно, причиной поломки являются либо проблемы с операционной системой, либо с внутренними частями устройства. В сервисе можно устранить и то, и то, а так же, улучшить еще не поломанный девайс, благодаря этому, он прослужит дольше.

Какие услуги предоставляют компьютерные сервисы

1. ИТ Аутсорсинг подразумевает полное или частичное делегирование работ по обслуживанию компьютерных систем. Аутсорсинг в сфере IT включает обслуживание компьютеров, обслуживание компьютерных систем и сетей, техническое обслуживание серверов, поддержка серверов, настройка серверов, обслуживание компьютерной техники, услуги системного администратора, администрирование серверов;

2. ИТ-консалтинг помогает снизить расходы на эксплуатацию и развитие IT-инфраструктуры, предоставляя услугу ИТ консалтинга. Для большинства предприятий малого и среднего бизнеса нерентабельно держать в штате квалифицированных специалистов по информационной безопасности, серверной и сетевой архитектуре .IT-консалтинг включает в себя экспресс аудит ИС, аудит безопасности ИС, аудит отказоустойчивости сервисов ИС, аудит производительности ПО, консультации в области архитектуры ИС.

3. IT Решения

Преимущества компьютерных сервисов

1. Качество и профессионализм. Действительно, гораздо лучше будет отдать технику специалисту, который не только быстро разберется в проблеме и найдет решение, но также сделает работу качественно. Существуют случаи поломок, которые невозможно не то, чтобы самостоятельно исправить, но даже определить;

2. Консультации бесплатны в большинстве сервисов, и право исправлять или нет проблему остается за заказчиком;

3. Скорость ремонта;

4. Гарантия после ремонта. Это довольно важно для клиента – быть уверенным в том, что работа, за которую была отдана определенная денежная сумма, была качественной.

