В России может появиться ракета грузоподъемностью до 200 тонн

16:54 5.04.2021

Первый замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью до 200 тонн.

«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях - свыше 100 тонн и даже до 200 тонн», - сказал Соловьев.

Данные ракеты могут применяться для полетов на Луну и планеты Солнечной системы, пишет «Интерфакс». При этом отмечается, что реализация потребует значительных средств, поэтому целесообразно рассмотреть возможность международной кооперации.

Также стоит напомнить, что в России разрабатывается сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей» (должна иметь грузоподъемность 88 тонн), но ранее глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что работа над проектом «поставлена на паузу» из-за необходимости коррекции облика ракеты.

Планировалось, что первый полет ракеты состоится в 2028 году, но затем появилась информация о возможном переносе сроков на 2030 год.