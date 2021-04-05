В России может появиться ракета грузоподъемностью до 200 тонн

Ракета-носитель «Ангара»

Первый замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью до 200 тонн.

«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях - свыше 100 тонн и даже до 200 тонн», - сказал Соловьев.

Данные ракеты могут применяться для полетов на Луну и планеты Солнечной системы, пишет «Интерфакс». При этом отмечается, что реализация потребует значительных средств, поэтому целесообразно рассмотреть возможность международной кооперации.

Также стоит напомнить, что в России разрабатывается сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей» (должна иметь грузоподъемность 88 тонн), но ранее глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что работа над проектом «поставлена на паузу» из-за необходимости коррекции облика ракеты.

Планировалось, что первый полет ракеты состоится в 2028 году, но затем появилась информация о возможном переносе сроков на 2030 год.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.04.2021, 23:29
    Гость: Гость

    А раскрашена будет под хохлому? А стартовать будет с батута? А сколько на ней бабла украдут? А планируется в этом веке построить, когда Рагозин на пенсию уйдет и спрашивать будет ее с кого? Охотно верю.

  4. 05.04.2021, 22:59
    Гость: Здесь нужно уточнить

    весом или массой? Вес, как известно, равен произведению массы на ускорение свободного падения.

  5. 05.04.2021, 22:51
    Гость: НАрмальный пацан

    Всё произойдёт по уже отработанной схеме,- сначала объявят, что начнут делать ракету вместе с Китаем. А потом её сделает Китай.

Все комментарии (34)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
«Народ живет для самого себя, а не ради того, чтобы "заслонить собой Европу от татар", "разжечь пожар мировой революции"»
Владимир Путин
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
Вячеслав Володин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Володин предложил исключить Украину из Совета Европы
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Избранное
Представлен дизайн кроссовера Aurus Komendant
Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму
Кровавые 90-е вернулись: как убивают владельцев парковок, портов и заводов
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Мифы о глутамате натрия
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
Лидерство и требовательность: должен ли лидер быть требовательным?
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Леонид Ивашов: «Может получиться так, что все выгоды от возможного экспорта вооружений в Иран получит Китай, а не РФ»
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)