В России может появиться ракета грузоподъемностью до 200 тонн
Первый замгендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью до 200 тонн.
«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях - свыше 100 тонн и даже до 200 тонн», - сказал Соловьев.
Данные ракеты могут применяться для полетов на Луну и планеты Солнечной системы, пишет «Интерфакс». При этом отмечается, что реализация потребует значительных средств, поэтому целесообразно рассмотреть возможность международной кооперации.
Также стоит напомнить, что в России разрабатывается сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей» (должна иметь грузоподъемность 88 тонн), но ранее глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что работа над проектом «поставлена на паузу» из-за необходимости коррекции облика ракеты.
Планировалось, что первый полет ракеты состоится в 2028 году, но затем появилась информация о возможном переносе сроков на 2030 год.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А раскрашена будет под хохлому? А стартовать будет с батута? А сколько на ней бабла украдут? А планируется в этом веке построить, когда Рагозин на пенсию уйдет и спрашивать будет ее с кого? Охотно верю.
есть царь-проекты.
я полечу сразу на Солнце!" В.Путин
весом или массой? Вес, как известно, равен произведению массы на ускорение свободного падения.
Всё произойдёт по уже отработанной схеме,- сначала объявят, что начнут делать ракету вместе с Китаем. А потом её сделает Китай.