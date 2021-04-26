Мультипекарь - устройство, которое изменит ваше отношение к готовке

14:17 26.04.2021

С бешенным ритмом городской жизни порой бывает тяжело питаться дома.

Почему? Ответ прост: готовка занимает очень много времени, а убираться на кухне после приготовления пищи – целая мука. Но есть прекрасное решение – приобрести домой REDMOND мультипекарь. В этой статье мы поговорим про то, что такое мультипекарь, каковы его особенности и преимущества.

Что такое мультипекарь?

Действительно, слово «мультипекарь» звучит достаточно неоднозначно. Грубо говоря, это такое устройство, которое содержит в себе большой функционал. С помощью мультипекаря можно делать огромное количество выпечки, и не только. Визуально кажется, что перед вами обыкновенная вафельница. Однако, если рассматривать ее внутри, можно обнаружить панели, которые покрыты специальной антипригарной защитой. Мультипекарь позволяет жарить мясо гриль, выпекать блюда разной формы, начиная от вафель разных типов (бельгийская, венская), заканчивая печеньем любой формы.

Преимущества мультипекаря

1. Многофункциональность. Как было сказано, мультипекарь может приготовить не только мучные изделия, а также омлет, стейк, закрытый пирог. Почему? Потому что у данного прибора есть огромное количество сменных насадок, предназначенных для изготовления любого блюда. Это огромный плюс для тех, кто ценит свое время и деньги. Ведь достаточно купить одно такое устройство и не распылять бюджет на вафельницу, грильницу и прочее.

2. Скорость приготовления. В среднем стейк на панелях мультипекаря готовится за 10-15 минут. Соответственно, вы можете не заморачиваться с тем, чтобы, например, к приходу гостей успеть приготовить ужин. Достаточно найти 15 минут времени.

3. Дизайн. Мультипекарь от компании REDMOND имеет достаточно лаконичный, минималистический дизайн. Он достаточно компактен, складывается как «книжка», весит всего лишь около 3-х килограмм. Цветовое решение выполнено в классических цветах, которые не бросаются в глаза – черный с металлом. Поверхность устройства сделано из качественного пластика. К большому счастью, поверхность этого мультипекаря достаточно сложно запачкать, а если даже и запачкали – легко очистить. При закрытии устройства срабатывает защитный механизм – защелка на ручке. Верхняя панель прибора имеет два показателя-индикатора, которые показывают состояние работы и нагрева. Краткий алгоритм работы: при включении мультипекаря в сеть загорается красная лампа, далее зеленая, обозначающая то, что можно приступать к готовке.

