Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в ДНР

К концу правления Петра I численность русского народа сократилась на четверть. При том, что рожали тогда не по-нынешнему. Это раз.

Дубасили-дубасили, но в итоге платить за Эстляндию и Лифляндию Петру пришлось живыми деньгами -- 2 млн. золотом. Которые содрали всё с того же русского народа, вместе с живой шкурой. Можешь почитать, как Петруша сдирал подати с русских. Это два.

Швеция перестала быть империей и грозой Европы уже в конце XVII века. Карл XII получил в наследство пустую казну и почти нулевую армию. Дания, Саксония, Польша и примкнувшая к ним петровская Россия поначалу думали, что Швецию ту они раскулачат за три дня -- ну как вот Киев нонче. А получилось 21 года. Это три.

Ну и четыре: как уже отмечено, у России были могучие союзники.