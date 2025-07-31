Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в ДНР
Военнослужащие ВС России взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.
"В результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — цитирует заявление Минобороны РФ РИА Новости.
В настоящее время операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии.
По данным ТАСС, российские военные в ходе боев в Часовом Яре уничтожили самую крупную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) за всю историю спецоперации.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
К концу правления Петра I численность русского народа сократилась на четверть. При том, что рожали тогда не по-нынешнему. Это раз.
Дубасили-дубасили, но в итоге платить за Эстляндию и Лифляндию Петру пришлось живыми деньгами -- 2 млн. золотом. Которые содрали всё с того же русского народа, вместе с живой шкурой. Можешь почитать, как Петруша сдирал подати с русских. Это два.
Швеция перестала быть империей и грозой Европы уже в конце XVII века. Карл XII получил в наследство пустую казну и почти нулевую армию. Дания, Саксония, Польша и примкнувшая к ним петровская Россия поначалу думали, что Швецию ту они раскулачат за три дня -- ну как вот Киев нонче. А получилось 21 года. Это три.
Ну и четыре: как уже отмечено, у России были могучие союзники.
это когда шведы империей прям стали, да еще и вся европа их боялась, это откуда такой мего бред взялся? напомнить тебе, что швецию хотели побыстрому поделить три державы, да вот на 21 год затянулось. никто из крупных стран европы никогда ту швецию не боялся
Россия меняет мир и мир меняет Россию. Российским солдатам и офицерам, участвующим в СВО мужества и отваги!
\\\\\\\\\\\\\
Помните, мы поддерживаем вас, переживаем за вас, молимся о благополучном завершении Вашей Великой Миссии. Слава Армии России.
Бахмут, Часов Яр это только начало Большой Победы России. Впереди Одесса, Николаев, Харьков,...до полной капитуляции нацистско-бандеровского режима.
.
Бандеровцы решили разрушать все до единого здания на Донбасе? Значит нужно все это повторить и в Ивано-Франковсе и во Львове. Главное чтобы сегодняшние "многонациональные" кремлевские миротворцы-прихватизаторы (Абрамович, Чубайс, Вексельберг, Фридман, Михельсон,...) не помешали нашей Армии, нашим генералам и воинам додавить эту мразь.
Чубатенький, так у вас все шо-то хрюкают, а понять не могут. А поцчему? Потому, шо сало уронили