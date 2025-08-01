Азербайджанское СМИ написало о Кенигсберге и Орынборе

19:29 1.08.2025

Азербайджанское СМИ Minval Politika в Telegram стало употреблять топонимы «Кенигсберг» и «Орынбор» после скандала из-за статьи российского информагентства ТАСС, которое использовало топоним «Степанакерт» вместо «Ханкенди», пишет РБК.

Сообщения «Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы» и «В российском Орынборе (ныне Оренбург) дружеские посиделки в кафе закончились кровавым фуршетом» вызвало негативную реакцию у некоторых подписчиков.

«Редакция будет использовать исторические топонимы Российской Федерации до тех пор, пока в Москве не усвоят: никакого «Степанакерта» и «Нагорного Карабаха» не существует», — заявили в издании.

Накануне МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за то, что в заметке о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди был заголовок «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому».

Название «Степанакерт» использовалось, когда существовала непризнанная Нагорно-Карабахская республика — до начала прошлого года. Вскоре ТАСС отредактировал эту статью.

Коллаж: Газета.RU