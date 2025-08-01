Азербайджанское СМИ написало о Кенигсберге и Орынборе

Азербайджанское СМИ Minval Politika в Telegram стало употреблять топонимы «Кенигсберг» и «Орынбор» после скандала из-за статьи российского информагентства ТАСС, которое использовало топоним «Степанакерт» вместо «Ханкенди», пишет РБК.

Сообщения «Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы» и «В российском Орынборе (ныне Оренбург) дружеские посиделки в кафе закончились кровавым фуршетом» вызвало негативную реакцию у некоторых подписчиков.

«Редакция будет использовать исторические топонимы Российской Федерации до тех пор, пока в Москве не усвоят: никакого «Степанакерта» и «Нагорного Карабаха» не существует», — заявили в издании.

Накануне МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за то, что в заметке о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди был заголовок «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому».

Название «Степанакерт» использовалось, когда существовала непризнанная Нагорно-Карабахская республика — до начала прошлого года. Вскоре ТАСС отредактировал эту статью.

Коллаж: Газета.RU

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.08.2025, 23:28
    Гость: ha

    Есть. Надо вопринимать как памятник физику, предложившему идею "Посейдона". Но есть улица, прости Господи, Солженицына.

  3. 01.08.2025, 23:24
    Гость: гостю

    а что не так-разве мог кто либо кроме вас сбить самолет в воздушном пространстве над Грозном

  4. 01.08.2025, 23:14
    Гость: Н-да

    И за что ж ты на академика так взьелся: за водородную бомбу или за то, что он хотел, чтоб с тобой обращались как с человеком, и в ментуре не били?

  5. 01.08.2025, 22:46
    Гость: TY

    Каждая страна как хочет, так и называет географические объекты. Кого это должно волновать? Напишите, как китайцы Москву называют.

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