Азербайджанское СМИ написало о Кенигсберге и Орынборе
Азербайджанское СМИ Minval Politika в Telegram стало употреблять топонимы «Кенигсберг» и «Орынбор» после скандала из-за статьи российского информагентства ТАСС, которое использовало топоним «Степанакерт» вместо «Ханкенди», пишет РБК.
Сообщения «Россия разместила в Кенигсберге С-400 и ударные системы» и «В российском Орынборе (ныне Оренбург) дружеские посиделки в кафе закончились кровавым фуршетом» вызвало негативную реакцию у некоторых подписчиков.
«Редакция будет использовать исторические топонимы Российской Федерации до тех пор, пока в Москве не усвоят: никакого «Степанакерта» и «Нагорного Карабаха» не существует», — заявили в издании.
Накануне МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за то, что в заметке о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди был заголовок «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому».
Название «Степанакерт» использовалось, когда существовала непризнанная Нагорно-Карабахская республика — до начала прошлого года. Вскоре ТАСС отредактировал эту статью.
Коллаж: Газета.RU
Комментарии читателей Оставить комментарий
Долой оккупацию рынков России квазитурками!
Есть. Надо вопринимать как памятник физику, предложившему идею "Посейдона". Но есть улица, прости Господи, Солженицына.
а что не так-разве мог кто либо кроме вас сбить самолет в воздушном пространстве над Грозном
И за что ж ты на академика так взьелся: за водородную бомбу или за то, что он хотел, чтоб с тобой обращались как с человеком, и в ментуре не били?
Каждая страна как хочет, так и называет географические объекты. Кого это должно волновать? Напишите, как китайцы Москву называют.