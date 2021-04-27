Медведев призвал экономнее подходить к расходованию средств на науку
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал экономнее расходовать средства, которые выделяются на научные разработки.
"[Нужно] стараться экономным образом расходовать те средства, которые мы имеем, которые выделяются в настоящей весьма сложной ситуации, как минимум, не допуская их расходования на очень близкие по проблематике темы, то есть координация между ведомствами действительно очень важна", - отметил он во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
"Очень близкие по проблематике работы финансируются по линии отдельных ведомств, - обрисовал нынешнее положение дел зампред Совбеза. - Зачем? Ну, понятно зачем, бюджет освоить. Но совокупный результат от этого не увеличивается".
"В последние годы наша страна добилась определенных успехов и сохранила лидерство по целому ряду направлений. Однако дальнейшая работа требует перенастройки этой деятельности и, по сути, принципиально новых стратегических решений. В настоящее время выработку этих решений сильно затрудняет разобщенность отечественных ведомств, каждое из которых занимается наукой - и фундаментальной, и прикладной. Эта разобщенность не создает синергического эффекта, не дает какой-то суммарный результат", - цитирует Медведева ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
дворцы стоят недостроенными, а вы на науку деньги тратите.
Похоже, что основная проблема в длинном пути, проделываемом деньгами прежде чем они доходят до исполнителей, занимающихся научными изысканиями. Как тут не вспомнить про ЛИН, который пора внедрять и в государственные структуры
А это существо (человеком его назвать трудно) вообще хоть понимает что говорит? Или как говорящий попугай повторяет слова своего хозяина? Столько гадостей людям наделал - уж молчал бы в тряпочку. А то если от его "художеств" озвереют - порвут на клочки.
Димочка, иди уже, ты насоветовал так что теперь всей страной не разгрести.
Надо вас с горбатым на экспорт посылать.
вы развалите все в одночасье, при этом будете говорить правильные речи. Да! забыл! возьмите Грефа и Грету - ту норвежскую инвалидку.
будет команда мечты!
НО ПОДАЛЬШЕ ОТ РОССИИ! ПОЖАЛУЙСТА! ПОТОМУ КАК ЕСЛИ НАРОД ОЗВЕРЕЕТ -
помнят как либералы, вместе с ЕР,собирались ограничить людей во всем. По 50 квт электричества на человека, а остальное по большим ценам. С кого это вы хотите брать, с 80% населения нищего, у нас пенсии по 13000р., а у людей з-ты по 20000р. А у вас з-ты по 200000р и выше. Вы живете просто в сказке по сравнению с населением, по 2, а то и по 3 пенсии со многими нулями...
Между правительством и народом сидит прослойка номенклатуры, которая жиреет на бедах населения и закупает на западе виллы и квартиры. А когда грянет война эта номенклатура уедет на запад к деткам, а воевать пошлют детей бедноты. А захотят они защищать имущество этой номенклатуры, это вопрос. Да и на западе то уже будет не жизнь. Что то Лужков сдрыснул, не принимает запад богатства нажитые нечестным трудом. Будете жить в той стране, которую сами и разваливаете.