Медведев призвал экономнее подходить к расходованию средств на науку

21:38 27.04.2021

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал экономнее расходовать средства, которые выделяются на научные разработки.

"[Нужно] стараться экономным образом расходовать те средства, которые мы имеем, которые выделяются в настоящей весьма сложной ситуации, как минимум, не допуская их расходования на очень близкие по проблематике темы, то есть координация между ведомствами действительно очень важна", - отметил он во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

"Очень близкие по проблематике работы финансируются по линии отдельных ведомств, - обрисовал нынешнее положение дел зампред Совбеза. - Зачем? Ну, понятно зачем, бюджет освоить. Но совокупный результат от этого не увеличивается".

"В последние годы наша страна добилась определенных успехов и сохранила лидерство по целому ряду направлений. Однако дальнейшая работа требует перенастройки этой деятельности и, по сути, принципиально новых стратегических решений. В настоящее время выработку этих решений сильно затрудняет разобщенность отечественных ведомств, каждое из которых занимается наукой - и фундаментальной, и прикладной. Эта разобщенность не создает синергического эффекта, не дает какой-то суммарный результат", - цитирует Медведева ТАСС.