SpaceX решила вновь испытать прототип корабля для полета на Луну

Starship SN8

Компания SpaceX намерена 4-5 мая запустить в испытательный суборбитальный полет очередной прототип космического корабля Starship, который создается для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

На корабле Starship SN15 проведены неоднократные статические огневые испытания его двигателей. По их итогам никаких замен двигателей не производилось. Также сообщается, что корабль уже установлен на стартовой площадке на полигоне в Бока-Чика (юго-восток штата Техас).

Предполагается, что прототип SN15 выйдет на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированный сайт Next Spaceflight.

Напомним, прошлые четыре суборбитальных испытания прототипа закончились неудачей. Корабли взорвались при посадке из-за технических проблем с двигателями.

В ходе последнего испытания (30 марта), прототип SN11 взорвался за минуту до вертикальной посадки. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что причиной стала «утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики».

На прототипе SN15, по словам Маска, по сравнению с предыдущими версиями были проведены «сотни конструктивных усовершенствований».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.05.2021, 23:03
    Гость: blog2038

    Во-первых, это не "начало проектирования".
    Во-вторых, "10-15 лет" это в России, не в США.
    В-третьих, ваши "10-15 лет" это в государственных компаниях, не в частных. В частных всё гораздо быстрее и дешевле и впринципе лучше.

  4. 03.05.2021, 22:07
    Гость: Чукча

    Всё просто! Иди и продай, если сможешь!!
    Может через деньги появится желание созидать, а не болтать ерунду.

Все комментарии (18)
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