SpaceX решила вновь испытать прототип корабля для полета на Луну
Компания SpaceX намерена 4-5 мая запустить в испытательный суборбитальный полет очередной прототип космического корабля Starship, который создается для пилотируемых полетов на Луну и Марс.
На корабле Starship SN15 проведены неоднократные статические огневые испытания его двигателей. По их итогам никаких замен двигателей не производилось. Также сообщается, что корабль уже установлен на стартовой площадке на полигоне в Бока-Чика (юго-восток штата Техас).
Предполагается, что прототип SN15 выйдет на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированный сайт Next Spaceflight.
Напомним, прошлые четыре суборбитальных испытания прототипа закончились неудачей. Корабли взорвались при посадке из-за технических проблем с двигателями.
В ходе последнего испытания (30 марта), прототип SN11 взорвался за минуту до вертикальной посадки. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что причиной стала «утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики».
На прототипе SN15, по словам Маска, по сравнению с предыдущими версиями были проведены «сотни конструктивных усовершенствований».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все "нормальные инженеры" давно уже уехали туда, где они востребованы, в т.ч. в NASA.
Во-первых, это не "начало проектирования".
Во-вторых, "10-15 лет" это в России, не в США.
В-третьих, ваши "10-15 лет" это в государственных компаниях, не в частных. В частных всё гораздо быстрее и дешевле и впринципе лучше.
Это вы болтаете ерундой.
"Выпускник" вы наш.
Всё просто! Иди и продай, если сможешь!!
Может через деньги появится желание созидать, а не болтать ерунду.
хорошо и главное-правильно сказал Респект и уважуха