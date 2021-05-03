SpaceX решила вновь испытать прототип корабля для полета на Луну

13:19 3.05.2021

Компания SpaceX намерена 4-5 мая запустить в испытательный суборбитальный полет очередной прототип космического корабля Starship, который создается для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

На корабле Starship SN15 проведены неоднократные статические огневые испытания его двигателей. По их итогам никаких замен двигателей не производилось. Также сообщается, что корабль уже установлен на стартовой площадке на полигоне в Бока-Чика (юго-восток штата Техас).

Предполагается, что прототип SN15 выйдет на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированный сайт Next Spaceflight.

Напомним, прошлые четыре суборбитальных испытания прототипа закончились неудачей. Корабли взорвались при посадке из-за технических проблем с двигателями.

В ходе последнего испытания (30 марта), прототип SN11 взорвался за минуту до вертикальной посадки. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что причиной стала «утечка метана, которая привела к возгоранию двигателя номер два и поджарила часть авионики».

На прототипе SN15, по словам Маска, по сравнению с предыдущими версиями были проведены «сотни конструктивных усовершенствований».