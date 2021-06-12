Можно ли скачать фотоальбом из Вконтакте полностью?

17:51 12.06.2021

Социальная сеть Вконтакте покорила сердца многих людей.

Действительно, это прекрасный мессенджер, источник интересной информации, хороший плеер. Однако, пользователи ВК знают, что самостоятельно скачать альбом с фотографиями нельзя, только если это делать поштучно. В этой статье мы поговорим про то как скачать фотоальбом с вк.

Способ

Существует определенный сервис, который сохраняет все изображения с определенного url-адреса, а далее предоставляет пользователю скачивать их на источник с помощью zip-ахива. Название данного сервиса – Prozavr. Стоит отметить, что изображения можно сказать с помощью него не только из ВК, но и из таких сайтов как Pinterest, ЯндексКартинки, и ГуглИзображения. Кстати, человеку необязательно вводить логин и пароль, достаточно зайти на платформу.

Бесплатно или платно?

У данного сервиса есть два варианта осуществления деятельности – бесплатная и подписка.

Вы можете сохранять первые двадцать картинок с одного url-адреса, устраивать парсинг только с одного адреса за один раз, а также проводить до двух сессий парсинга в сутки с одного ip-адреса совершенно бесплатно.

Однако, PROzavr дает возможность получить про-аккаунт стоимостью от 139 рубля в месяц. Основным отличием от бесплатной версии является неограниченность возможностей и функционала – парсинг до десяти адресов, обычно он выше по скорости до пятидесяти процентов, отсутствие ограничений по IP-адресу.

Как найти нужный формат изображения?

Все зависит от ваших целей:

1. В случае, если вам необходимо скачать фото из личного своего аккаунта, достаточно найти графу «фотографии» и перейти на «мои альбомы»

2. Если же вам нужно скачать фото из другого (не своего) аккаунта, нужно найти в левом углу вертикальной колонки «фотоальбомы» и выбарать человекаю

3. Фото из тематических групп можно также легко скачать, если в правой вертикальной колонки будет «фотоальбомы».

