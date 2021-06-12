Можно ли скачать фотоальбом из Вконтакте полностью?

фото pixbay

Социальная сеть Вконтакте покорила сердца многих людей.

Действительно, это прекрасный мессенджер, источник интересной информации, хороший плеер. Однако, пользователи ВК знают, что самостоятельно скачать альбом с фотографиями нельзя, только если это делать поштучно. В этой статье мы поговорим про то как скачать фотоальбом с вк.

Способ

Существует определенный сервис, который сохраняет все изображения с определенного url-адреса, а далее предоставляет пользователю скачивать их на источник с помощью zip-ахива. Название данного сервиса – Prozavr. Стоит отметить, что изображения можно сказать с помощью него не только из ВК, но и из таких сайтов как Pinterest, ЯндексКартинки, и ГуглИзображения. Кстати, человеку необязательно вводить логин и пароль, достаточно зайти на платформу.

Бесплатно или платно?

У данного сервиса есть два варианта осуществления деятельности – бесплатная и подписка.

Вы можете сохранять первые двадцать картинок с одного url-адреса, устраивать парсинг только с одного адреса за один раз, а также проводить до двух сессий парсинга в сутки с одного ip-адреса совершенно бесплатно.

Однако, PROzavr дает возможность получить про-аккаунт стоимостью от 139 рубля в месяц. Основным отличием от бесплатной версии является неограниченность возможностей и функционала – парсинг до десяти адресов, обычно он выше по скорости до пятидесяти процентов, отсутствие ограничений по IP-адресу.

Как найти нужный формат изображения?

Все зависит от ваших целей:
1. В случае, если вам необходимо скачать фото из личного своего аккаунта, достаточно найти графу «фотографии» и перейти на «мои альбомы»
2. Если же вам нужно скачать фото из другого (не своего) аккаунта, нужно найти в левом углу вертикальной колонки «фотоальбомы» и выбарать человекаю
3. Фото из тематических групп можно также легко скачать, если в правой вертикальной колонки будет «фотоальбомы».
 

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