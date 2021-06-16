В Южной Корее создали «третий глаз» для смартфонозависимых

15:39 16.06.2021

Дизайнер Мин-вук Пэнг из Южной Кореи разработал так называемый «третий глаз» для смартфонозависимых (людей, не способных оторвать взгляд от экрана телефона во время ходьбы).

Новинка представляет собой роботизированное устройство, которое крепится на лоб пользователя и помогает ему избежать столкновений с другими объектами и людьми (автомобилями, зданиями и столбами).

Когда пользователь опускает голову, чтобы посмотреть на смартфон, механический глаз активируется и «открывает» искусственное прозрачное веко, а когда человек приближается к преграде на расстояние 1-2 метров, устройство начинает подавать звуковой сигнал, предупреждая пользователя о потенциальной опасности.