Для российских военных разработают защищенные смартфоны

10:45 18.06.2021

Минобороны России создаст для военнослужащих и членов их семей специальные смартфоны и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майора Александра Осадчука.

Смартфоны будут разрабатываться на базе военного технополиса "Эра". Планируется, что смартфон будет работать в различных режимах, в том числе в тех, которые позволят обеспечить безопасную связь.

Отмечается, что сейчас уже апробируется проект "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.

"Мы пытаемся рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности. Разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни", - уточнил Осадчук.

Осадчук добавил, что эта система также создана для оптимизации повседневной деятельности как военнослужащего, так и членов его семьи.