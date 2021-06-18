Для российских военных разработают защищенные смартфоны

Минобороны России создаст для военнослужащих и членов их семей специальные смартфоны и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майора Александра Осадчука.

Смартфоны будут разрабатываться на базе военного технополиса "Эра". Планируется, что смартфон будет работать в различных режимах, в том числе в тех, которые позволят обеспечить безопасную связь. 

Отмечается, что сейчас уже апробируется проект "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных.

"Мы пытаемся рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности. Разворачивается система "Паспорт", которая обеспечивает доступ военнослужащего к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни", - уточнил Осадчук.

Осадчук добавил, что эта система также создана для оптимизации повседневной деятельности как военнослужащего, так и членов его семьи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 15:57
    Гость: gvozd

    а может все таки лучше выполнять свою же конституцию и ввести уголовную ответственность за слежку за гражданами рф?
    любой сбор персональной информации должен быть уголовным преступлением - это Единственая защита от разведки, слежки и фашизма.
    решение Простое, но государство ни за что не желает это делать.

  2. 18.06.2021, 13:56
    Гость: Роман

    Безопасная связь.... Если смартфоны передвигаются внутри соты в колонну по три, то это точно военные.

  5. 18.06.2021, 11:26
    Гость: Бобёр

    Каждое десятилетие слышим эти мантры, видимо под очередной транш. Выхлопа конечно не будет. Причем те, кто получает денежки надеется, что и спрашивать за них не будут ввиду старости нынешнего 0-гаранта.

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