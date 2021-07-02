В чем разница VPS сервера на SSD, NVME и HDD

10:24 2.07.2021

На практике действительно разница есть, ведь каждый из этих типов дисков имеет свою скорость работы. Поэтому в процессе выбора ssd vps для своего сайта обращайте внимание на диски, которые используют сервера.

На сегодня для виртуальных выделенных серверов используются несколько типов дисков SSD, NVME и HDD. Каждый из этих носителей имеет свои особенности работы, поэтому рассмотрим есть ли отличия между VPS серверами, которые используют один из этих дисков.

В процессе выбора ssd vps для своего сайта обращайте внимание на диски, которые используют сервера. HDD наиболее дешевый вариант, но у них есть один существенный минус - по сравнению с SSD, NVME они намного медленнее. Если для вас скорость работы сервера не на первом месте, а цена VPS один из решающих факторов выбора, то виртуальный сервер на HDD - прекрасный вариант. Обычно тарифы подобных серверов предлагает большое количество дискового пространства, что очень удобно, если вы используете сервер в качестве хранилища, например, для резервных копий сайта, хранения видео, фото и др.

Сервера с SSD накопителями более современный вариант, которой можно сегодня встретить практически у каждого хостинг-провайдера. ССД диск считается более надежным вариантом, так как у него нет подвижной части и он реже выходит из строя. Но более существенное преимущество SSD - это скорость работы, которая по сравнению с HDD, в десятки раз выше. Именно поэтому сайты на хостинге с SSD летают, а сервера работают намного шустрее. Сегодня SSD пользуется большим спросом у клиентов хостинга, поэтому именно этот тип диска вы можете встретить у большинства провайдеров. Цена на SSD сервера немного дороже, но согласитесь, за скорость и надежность платить не жалко, главное, чтобы проекты работали стабильно и быстро загружались у пользователей.

Третий вариант накопителя NVME - самый быстрый вариант диска, быстрее которого пока в мире ничего нет (в плане серверных дисков). Это SSD диск с использованием PCI-e интерфейса. Для много структурных проектов диск NVME не роскошь, а необходимость для быстрой работы. Если ваш проект работает с большим количеством данных, имеет огромный поток трафика, то в данном случае без NVME не обойтись. Стоимость серверов с NVME дороже чем предыдущие два варианта, но если сайт приносит прибыль и рассчитан на долгосрочную работу, то экономить однозначно не стоит.

Во всех остальных случаях более чем достаточно будет использовать SSD на VPS или даже HDD для менее требовательных задач за низкую стоимость. Для каждого типа диска существует определенный тип проектов, для которых они будут наиболее выгодным решением. Если у вас обычный сайт-визитка, то не стоит искать хостинг с NVME, но и если у вас многотысячный интернет-магазин, то HDD будет для вас самым худшим решением.