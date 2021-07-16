Xiaomi впервые в истории обогнала Apple по поставкам смартфонов

Фото с сайта pixabay.com

Китайская Xiaomi во II квартале впервые вышла на второе место в мире по поставкам смартфонов. Об этом свидетельствует исследование организации Canalys. Apple спустилась на третье место, лидерство по поставкам все еще удерживает Samsung.

Как говорят аналитики, рост поставок Xiaomi связан с быстрым развитием бизнеса на иностранных рынках. В частности, поставки компании увеличились более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе. Кроме того, средняя цена на телефоны Xiaomi на 40% и 75% ниже, чем у Samsung и Apple соответственно.

Доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов сейчас оценивается в 17%, у Samsung — 19%, у Apple — 14%. Замыкают топ-5 компаний по поставкам Vivo и Oppo, у которых по 10% рынка.

В целом, как отмечает Canalys, поставки смартфонов в мире во втором квартале выросли на 12%. Акции Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже на новостях подскочили на 4,8%, до 28,2 гонконгского доллара за бумагу ($3,64).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 16.07.2021, 17:42
    Гость: gvozd

    эпл хлам американских спецслужб, но китайские спецслужбы ничем не лучше..
    они в китае обкатывают свой Фашизм, перед тем как весь мир Заставлять.

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