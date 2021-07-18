На руинах третьей мировой войны

Институту президентства в России 30 лет. В июле 1991 года страну возглавил Борис Ельцин. Ельцинская эпоха по своим потерям для русской державы и русского народа во многих аспектах стала хуже гитлеровского нашествия. Нас убивают. Изощренно и жестоко, безжалостно и с садистским наслаждением

Поражение в третьей мировой войне



Третью мировую войну, завершившуюся в августе 1991 года, мы проиграли в пух и прах. Вчистую! Безоговорочная капитуляция перед Западом! Такого поражения Россия ещё не знала. Германия так не проиграла Вторую мировую, как мы проиграли холодную войну – третью мировую. Германии дали возможность подняться, встать с колен, возродить былую экономическую мощь, сохранить статус одной из передовых держав Европы и мира. Нам победители в третьей мировой (Запад во главе с США) не оставили никаких шансов и надежд.

Россию и русский народ с 1991 года стали убивать. Это поверженного гладиатора можно убить сразу. Огромную многотысячелетнюю цивилизацию и державу, суперэтнос русов-русских, если постараться, можно убить за два-три поколения. Для истории это миг.

Нас убивают. Изощренно и жестоко, безжалостно и с садистским наслаждением. Под рукоплескания всего «цивилизованного мира». Каждый год русские с 1992–1993 года стали терять по 500 тыс. – 1 млн человек. Население одной области. С Украиной (Малой Россией) ещё больше.

Этот процесс сначала был прикрыт бегством русских и русскоязычных с территории бывшего СССР (из республик Прибалтики, Кавказа, Туркестана, Средней Азии). Затем – притоком мигрантов. Однако русских все меньше, и этот процесс продолжается. Так, в 2020 году мы потеряли 500 тыс. человек, в этом – будет ещё больше. В стране исчезли десятки тысяч деревень, а в 70 тыс. деревнях осталось от 2 до 20 жителей, то есть они исчезнут за 5–10 лет.

Весь мир видит, что историческая Россия умирает. Японцы выдвигают претензии на Курилы, за ними будет Сахалин и Приморье. Каждый китаец знает, что все земли Сибири до Урала – это исторические земли Поднебесной. Но пока выжидают, когда созревший плод сам упадёт к ногам. В Турции уже рисуют карты, что в «Великий Туран» входят земли нынешней Южной России – Крым, Северный Кавказ, Краснодар, Ставрополье, Астрахань. В сферу интересов Турции входит и Среднее Поволжье.

Пророческие слова русского императора Александра III о том, что «у России нет союзников, кроме её армии и флота», полностью подтвердились. Вооруженные силы СССР, готовые отразить коллективную атаку всего мира и разгромить весь блок НАТО, просто не получили приказа действовать. Безоговорочная капитуляция была подписана верховными преступниками во главе с Горбачёвым и Ельциным за спиной армии и народа. За спиной народа, который проголосовал за сохранение Союза.

Приложив чудовищные усилия, спасая себя от новой Великой депрессии – кризиса, США склонили на свою сторону часть правящей верхушки СССР. Новая стратегия информационных, гибридных мировых войн, когда ставку делают на верхушку, элиту противника, её «перепрограммирование», оказалась беспроигрышной. Когда верхушка страны-жертвы принимает культурные, цивилизационные ценности агрессора и считает себя частью «мирового цивилизованного сообщества». В результате одна из лучших в мире спецслужб (КГБ), самая мощная в мире Советская армия, её Генштаб, и беспечно принимающее перемены население проспали поражение в войне и оказались у разбитого корыта.

Безоговорочная капитуляция



В августе 1991 года Ельцин за совершенно замороченную, ничего не понимающую Россию, которая даже ещё и не поняла, что её разгромили дотла, подписал полную и безоговорочную капитуляцию.

Деятельность компартии была запрещена, закрыты и опечатаны здания компартии, закрыты печатные органы КПСС. Расформировано союзное правительство, Горбачёв сложил с себя полномочия генсека СССР и распустил ЦК. Происходит стремительный распад СССР – парад суверенитетов.

Власть над покорённой и разрушенной страной получил «самостийный князек» Ельцин. Третья мировая прошла как по маслу, не оставив следа в военной истории. Но она была. Это абсолютный факт.

Общеизвестно, что мировые войны характеризуются несколькими основными признаками: передел карты мира и границ; передел сфер влияния; передел колоний и рынков сбыта; репарации и контрибуции. Все основные признаки завершения мировой войны в 1991 году были налицо. Карту мира и границы радикально переделали, как и сферы влияния. Соцлагерь стал частью мировой системы капитализма с изменением рынков сбыта. Россия с этого времени и до настоящего дня платит репарации и контрибуции Западу, из страны выведены триллионы долларов. В виде стратегического сырья, материалов, капиталов, вывезенных олигархами, компрадорской буржуазией и т.д.

Без полного и явного поражения в войне, планетарная сверхдержава, обладающая оружием, позволяющим испепелить весь мир, управляющая почти половиной земного шара, побежала из всех занятых стран и земель, бросая базы и построенную за миллиарды полноценных рублей инфраструктуру, оружие, технику, обрекая страны-союзники на сдачу и подчинение НАТО во главе с США.

Без полного разгрома Москва согласилась отдать всю свою сферу влияния в мире за радикальное разоружение и разгром народного хозяйства (его «перестройку» под интересы мирового капитала). Без тотального поражения Москва дала согласие не только на расчленение на части, но и на раздел русского мира и русского суперэтноса. Ведь Россия, Украина и Белоруссия – это один мир/цивилизация, культура и держава, а русские-великороссы, малороссы и белорусы – это один народ. Русский народ в одночасье стал самым большим разделённым народом на планете.

Только чудовищное лицемерие установленных на обломках СССР режимов, обслуживающих их СМИ, массовая пропаганда лестью придворной оппозиции позволяла скрывать от населения павшей великой державы эту катастрофу.

Только в 2005 году В. В. Путин признал итоги развала СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу. А в 2000-е годы, когда в России по западному образцу построили общество потребления, об этом старались не вспоминать.

Но в последние годы, когда на планете новая Великая депрессия (кризис капитализма), и человечество снова пытаются «перестроить» в рамках «нового дивного мира», русские люди начали осознавать, что потеряли. Включая уверенность в будущем, всеобщую безопасность и высочайший уровень воли-свободы, лучшее в мире образование, отличное здравоохранение, социальную защиту, отсутствие внешней угрозы и пр.

Позор погрома



Таким образом, мы до сих пор сидим на руинах третьей мировой и удивляемся, а где обещанный нам демократический рай? Почему Россию до сих пор не приняли в «цивилизованный мир», и она не стала частью золотого миллиарда?

Туда же, в ЕС и НАТО, до сих пор просится стремительно вымирающая, ограбленная до нитки олигархами и продажной бюрократией, утратившая большую часть научного, интеллектуального, образовательного, технологического и промышленного потенциала Украина.

А Запад смеётся над нашей простотой и глупостью. Злобно радуется нашим бедам, желает всем сгинуть, пропасть окончательно. Действительно, при нынешней демографической ситуации (самый важный фактор в этой ситуации), русский мир XXI век не переживёт. В лучшем случает от него останется несколько этнографических обломков-княжеств. А северо-запад, запад, юг и восток получат и освоят более жизнестойкие и жизнелюбивые соседи.

СССР не имел равных по боевой мощи, военно-космическим технологиям, моральному духу населения, науке и образованию. Победить Россию в традиционной «горячей» войне было нельзя. Но можно было «перепрошить», разложить, обмануть и купить часть советской верхушки. Что и сделали.

Советская верхушка, привыкшая к стабильности, сытости и комфорту, оказалась перед выбором. Вести войну («вставай, страна огромная»), нести лишения, затянуть пояса, считаться с возможностью проигрыша, военного трибунала и смертной казни. Либо тихо, за спиной у народа, большей части компартии, армии, сдать страну, сделать её частью «цивилизованного мирового сообщества». При этом сохранить власть, приватизировать народную собственность, стать в новых условиях полновластными хозяевами жизни – ханами, баями, князьями, баронами и дворянами-феодалами. Не нести никакой ответственности перед народом за свои преступления – настоящие и будущие.

А по истечению срока службы Западу, члены элиты смогут покинуть «эту страну» и с семьями жить в метрополии – странах золотого миллиарда (США, Канада, Великобритания, Австралия, Франция и т.д.). Поэтому у нынешней верхушки, что в Украине, что в РФ, семьи, собственность и капиталы в странах ЕС, НАТО – в развитом мире.

Понятно, что горбачёвско-ельцинская верхушка выбрала второе – решила не продолжать якобы бессмысленную борьбу (хотя Запад был на пороге ужасающего кризиса-депрессии, из которой он временно спасся только лишь за счёт ограбления СССР-России).

Коллаборационисты отказались от борьбы, не захотели нести лишения, предали «эту страну» на хороших и выгодных для них одних условиях. Они даже мечтали стать частью мировой элиты, не понимая, что они только холопы-лакеи мирового сообщества и что Россия ненавистна Западу в любом виде: монархии, страны Советов или в формате демократической республики.

Россия как часть мирового сообщества



Так Россия стала частью мирового сообщества, капиталистической системы. Стала кормовой базой Запада – сырьевой «трубой», культурной, интеллектуальной, финансово-экономической периферией. В первый период – и полуколонией, не имеющей права вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Мы получили разгром, расчленение и тотальное ограбление державы и народа.

Всё остальное – этот бред про «победу демократии», «крушение советского тоталитаризма», «приоритет общечеловеческих ценностей и прав человека», «безальтернативность рыночных реформ», «свободу слова», вхождение России в «семью цивилизованных народов», «большую восьмерку» и прочее. Всё это наглая и гнусная ложь. Обман, рассчитанный на то, что покорённый народ ещё долго будет пребывать в дурмане и мороке. А затем СМИ проведут операцию по оглуплению, дебилизации когда-то самой читающей нации в мире. Ложь и мощнейшая по натиску пропаганда, оболванивающая, морочащая ежедневно, ежечасно, не давая ни секунды задуматься над тем, что случилось, произошло и что делать дальше.

Замороченный народ под властью коллаборационистов, компрадоров, олигархов и коррумпированного чиновничества получил по полной программе: оптимизацию – уничтожение школ, больниц, деревень, нищету и бедность, бесправие и безнаказанность «новых дворян», дикую преступность и криминальную революцию, грабеж страны и народа, массовую наркоманию и алкоголизацию, включая молодежь, работорговлю и массовую проституцию, разложение нравственности, разрушение системы образования и здравоохранения, деградацию культуры и искусства, которые теперь нацелены на растление и развращение людей (в первую очередь молодежи), деиндустриализацию, терроризм и войны, страшную коррупцию и воровство чиновников, возникновение касты «избранных», сверхбогатых, культ личности и тиранию новых ханов-президентов (к примеру, Туркмения), страх, безысходность и право стремительно вымирать, очищая жизненное пространство для людей Запада и Востока.

Таким образом, после поражения в третьей мировой войне Запад получил возможность реализовать все планы Гитлера в отношении России.

Но в более скрытом режиме, когда практически весь бывший СССР-Россия превращен в огромную резервацию, где над людьми проводят различные социальные, биологические эксперименты, хоспис-умиральню.

Широкомасштабный культурный, национальный и социально-экономический геноцид славян и русских скрыли под видом «рыночных реформ», «модернизации», вестернизации и оптимизации. Замаскировали обществом потребления, гедонизмом, когда происходит «пир во время чумы».

А сейчас этот же процесс, когда всё человечество и Россию загоняют в «новый дивный мир», а трансгуманисты мечтают о бессмертии «избранных», вышел на новый уровень. Уничтожение «избыточного человечества», включая русских, значительно ускорилось.