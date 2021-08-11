Xiaomi представила первого четвероногого робота-пса CyberDog

Компания Xiaomi представила четвероногого робота CyberDog, способного бегать со скоростью до 12 км/ч и выполнять сальто назад.

«Начинка» CyberDog включает в себя модуль Jetson Xavier NX (384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, 6 ядер Carmel CPU и 2 ядра для глубокого обучения). Также новинка оснащается модулем GPS, 11 датчиками, камерами и широкоугольным объективом «рыбий глаз». Вес робота составляет около 3 кг.

Активировать устройство можно голосом. Также к нему можно подключать различные устройства.


Фото: Xiaomi

Официально о началах продаж объявлено не было, но известно, что компания намерена отправить 1000 роботов инженерам и энтузиастам по цене 9999 юаней (примерно 113 000 рублей).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2021, 17:29
    Гость: Старый

    Ви таки, если купите это недоразумение, заблокируйте ему возможность молиться Аллаху. Там бага в прошивке и "робот" разбивает себе бошку о ваш пол. А когда пальчиком в небо тычет, может натяжные потолки попортить... "Ксиаоми" недоделанный.

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