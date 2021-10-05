В Facebook назвали причину глобального сбоя

Сбой в работе Facebook был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщила команда инженеров компании, пишет РИА Новости.

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - в частности, говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

В компании отдельно подчеркнули, что сбой в работе соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов. Также появилась информация, что данные более 1,5 млн пользователей соцсети были слиты в даркнет.

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