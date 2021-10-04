В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошли сбои

Согласно данным ресурса Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах, в работе WhatsApp, Facebook и Instagram отмечаются масштабные сбои.

Первые сообщения появились около 18:30 мск. Данные о неполадках в работе приходят из разных стран, включая Россию, США, Великобританию, Нидерланды, Германию, Италию, Францию и других.

Основная часть сообщений связана с проблемами в работе сайтов, соединение с сервером и сбоях в приложении. Пользователи WhatsApp также жалуются на то, что не могут зайти в приложение и отправить сообщение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2021, 01:40
    Гость: World

    А это что такое .
    Эти Фейсбук Вацапы ........
    Я вообще не знаю что это такое.
    Если это одна бабка сказала - другая сказала...... Так зачем называть этих бабок лузгающие семечки - такими именами.
    .........

  2. 04.10.2021, 22:15
    Гость: Влад

    Появилась информация, что в даркнет выложили 1,5 млрд. взломанных аккаунтов FB.
    Любителям выкладывать самое сокровенное в соцсетях на заметку...

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