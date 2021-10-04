В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошли сбои
Согласно данным ресурса Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах, в работе WhatsApp, Facebook и Instagram отмечаются масштабные сбои.
Первые сообщения появились около 18:30 мск. Данные о неполадках в работе приходят из разных стран, включая Россию, США, Великобританию, Нидерланды, Германию, Италию, Францию и других.
Основная часть сообщений связана с проблемами в работе сайтов, соединение с сервером и сбоях в приложении. Пользователи WhatsApp также жалуются на то, что не могут зайти в приложение и отправить сообщение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А это что такое .
Эти Фейсбук Вацапы ........
Я вообще не знаю что это такое.
Если это одна бабка сказала - другая сказала...... Так зачем называть этих бабок лузгающие семечки - такими именами.
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