В работе WhatsApp, Facebook и Instagram произошли сбои

20:25 4.10.2021

Согласно данным ресурса Downdetector, отслеживающего неполадки на популярных интернет-ресурсах, в работе WhatsApp, Facebook и Instagram отмечаются масштабные сбои.

Первые сообщения появились около 18:30 мск. Данные о неполадках в работе приходят из разных стран, включая Россию, США, Великобританию, Нидерланды, Германию, Италию, Францию и других.

Основная часть сообщений связана с проблемами в работе сайтов, соединение с сервером и сбоях в приложении. Пользователи WhatsApp также жалуются на то, что не могут зайти в приложение и отправить сообщение.