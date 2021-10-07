Хакеры выкрали данные о санкциях США против России

22:40 7.10.2021

Хакеры, атаковавшие SolarWinds и Microsoft, получили доступ к данным о санкционной политике США против России. Также был получен доступ к информации о борьбе США с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников агентства также отметил, что самой значимой стала утечка данных о контрразведке в отношении России.

Напомним, впервые о кибератаке на SolarWinds стало известно в декабре 2020 года. Тогда сообщалось, что жертвами взлома стали сотни компаний по всему миру. Атаке также подверглись Минфин США, Минэнерго США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Также хакерам удалось проникнуть во внутренние сети Microsoft.

При этом газета The Washington Post сообщала, что за этими кибератаками может стоять хакерская группа APT29 (Cozy Bear), якобы работающая на российскую разведку. В компании Microsoft также заявили, что имеют доказательства причастности российской разведки.