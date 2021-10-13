Основные параметры волоконного лазерного станка для резки металла

В приобретение волоконного лазерного станка приходится вкладывать довольно значительные средства, поэтому необходимо взвешенно отнестись к выбору подходящей модели. Станок должен успешно выполнять все поставленные задачи, и при этом желательно не переплатить за избыточную мощность. Для этого перед покупкой следует определиться с основными параметрами лазерного станка, а именно:

В приобретение волоконного лазерного станка приходится вкладывать довольно значительные средства, поэтому необходимо взвешенно отнестись к выбору подходящей модели. Станок должен успешно выполнять все поставленные задачи, и при этом желательно не переплатить за избыточную мощность. Для этого перед покупкой следует определиться с основными параметрами лазерного станка, а именно:

мощность волоконного лазерного источника;

размер рабочего стола;

подходящее программное обеспечение.

Выбор мощности волоконного лазерного источника

Мощность лазерного излучателя влияет на скорость резки и определяет максимальную толщину разрезаемого металла. Чем выше мощность, тем большую толщину металла способен разрезать станок, и тем выше скорость резки.

При выборе мощности излучателя необходимо принять во внимание следующие факторы:

Тип обрабатываемого материала

Каждому металлу присущи определенные свойства, влияющие на его способность поддаваться резке волоконным лазером. Например, легче всего резать черные металлы, так как они не отражают лазерное излучение и обладают невысокой теплопроводностью. В процессе их резки в качестве вспомогательного газа применяется кислород. Он вступает в экзотермическую реакцию с материалом, что приводит к выделению дополнительного тепла, которое увеличивает скорость резки и позволяет увеличить толщину разрезаемого материала.

Резать нержавеющую сталь и цветные металлы значительно сложнее чем черные. Во-первых, нержавейка и цветные металлы отражают часть лазерного излучения. Во-вторых, они характеризуются высокой теплопроводностью, из-за которой тепло интенсивно рассеивается из зоны реза по всей заготовке, и для резки требуется существенно большая мощность источника. В-третьих, во избежание окисления кромок разреза требуется предотвращать контакт материала с кислородом с помощью инертных газов. Из-за отсутствия экзотермической реакции не выделяется тепло, которое могло бы ускорить процесс резки. Наиболее трудно лазерной резке поддается медь, обладающая очень высокой теплопроводностью и высоким коэффициентом отражения. Небольшой мощности излучателя (500 Вт) для работы с медью, латунью и алюминием будет недостаточно. Станок, укомплектованный таким излучателем, сможет качественно резать только листы углеродистой стали и тонкую нержавейку, а для резки цветных металлов понадобится лазерный источник мощностью как минимум 1 кВт.

Толщина разрезаемого металла

Для каждого типа материала определите толщины разрезаемых листов (или заготовок), которые вы планируете резать на лазерном станке. Это поможет вам сразу исключить из рассмотрения модели станков с недостаточной мощностью лазерного источника.

Чтобы выбрать оптимальную модель и не переплатить за излишнюю мощность излучателя, обязательно вычислите, сколько процентов занимает каждый металл конкретной толщины в общем объеме материалов, которые будете обрабатывать. Выбирайте мощность излучателя, исходя из тех металлов и их толщин, которые занимают основную долю в общем объеме материалов.

Ориентироваться на максимальные толщины листов не всегда целесообразно. Если вы собираетесь постоянно резать тонкие листы нержавейки, а необходимость в резке толстых заготовок возникает редко, то не имеет смысла покупать станок с мощным и дорогим излучателем. В этом случае следует отдать предпочтение модели, мощность которой будет достаточна для резки тонкой нержавейки. Обработку толстых листов будет рационально поручить подрядчику, например, разместить заказ в нашем Центре лазерных услуг, работающему на базе производственных мощностей компании ООО «ОЛТЭК ФОТОНИКА».

Производительность лазерного станка

Производительность рассчитывается исходя из скорости, на которой станок обеспечивает необходимое качество реза. Скорость резки зависит от мощности лазерного источника, типа и толщины разрезаемого материала. Как упоминалось ранее, чем выше мощность источника, тем большую толщину материала разрезает станок, и тем выше скорость резки.

Существуют справочные таблицы, в которых представлены значения скорости резки в зависимости от мощности установленного лазерного источника, типа материала и его толщины. С этими таблицами можно ознакомиться в нашей статье «Как выбрать мощность волоконного лазерного излучателя». Изучив таблицы, вы сможете окончательно определить, какая мощность излучателя вас устроит.

Выбор размеров рабочего стола

По габаритам рабочего стола лазерные станки подразделяют на три группы:

настольные с размерами рабочего стола от 200 х 300 мм. Эти модели предназначены для использования в маленьких мастерских и в домашних условиях;

среднеформатные с габаритами рабочего стола от 600 х 900 мм;

крупноформатные (промышленные) с размерами рабочего стола 1500 х 3000 мм, 2500 х 6000 мм;

Габариты рабочей поверхности подбирают под максимальный размер материалов, которые предстоит обрабатывать на станке. Если вы планируете, например, раскрой листов холоднокатаной (ХК) или горячекатаной (ГК) стали различных марок, то следует исходить из размеров этих листов:

ХК листы толщиной до 2,5 мм поставляются в размерах 1250 х 2500 мм;

ХК листы толщиной 3 мм выпускаются в двух вариантах: 1250 х 2500 мм и 1500 х 6000 мм;

ГК листы толщиной до 3 мм имеют размеры 1250 х 2500 мм;

ГК листы толщиной от 4 до 20 мм имеют габариты 1500 х 6000 мм.

Наибольшим спросом пользуются модели волоконных лазерных станков с рабочими столами 1500 х 3000 мм. Такие модели можно приобрести на маркетплейсе INLASER.PRO, также у нас предлагаются модели с поверхностью стола 2500 х 6000 мм.

Система автоматической смены рабочих столов

Для увеличения производительности некоторые модели лазерных станков оснащают системой автоматической смены рабочих столов. Она значительно сокращает время простоя оборудования и ускоряет производственный процесс в несколько раз.

Если базовые опции станка подобраны именно под ваш технологический процесс, то станок выбран правильно. К базовым опциям относятся:

скорость резки;

мощность лазерного источника;

оптимальное разрешение (ppi)/необходимая частота (Гц);

количество шагов в обороте двигателя;

организация обдува;

контролируемая расфокусировка по оси Z.

Программное обеспечение лазерного станка

В качественном ПО предусмотрена библиотека материалов, содержащая заранее рассчитанные параметры для обработки нескольких десятков различных материалов. Использование библиотеки значительно сокращает время на подготовку к производственному процессу и упрощает работу.

ПО должно обеспечивать оптимизацию работы лазерного оборудования по скорости и качеству. Скорость важна при изготовлении изделий простой формы с малым количеством линий и деталей. Качество в приоритете при обработке небольших деталей, например, при их гравировке.

Основные преимущества резки металлов на волоконных лазерных станках с ЧПУ

Широкие возможности в резке различных материалов: профильный и листовой металл, трубы.

Обеспечивают возможность резки всех видов металлов: углеродистая, нержавеющая, легированная стали, титан, медь, алюминий, другие цветные металлы и сплавы.

Возможность резки некоторых неметаллических материалов: пластик, стекло, керамика, камень.

Широкий диапазон мощностей лазерных излучателей. Большинство моделей имеют мощность от 1 до 10 кВт. Компания IPG выпускает многомодовые волоконные лазеры мощностью до 500 кВт.

Минимальный диаметр светового пятна по сравнению с другими типами лазеров.

Очень высокое качество реза хрупких, тонких, особо твердых и тугоплавких металлов. Кромки отличаются гладкостью и не требуют механической обработки.

Отсутствие повреждений и деформаций даже при резке хрупких и склонных к деформации материалов.

Очень высокая точность обеспечивает возможность вырезания сложных изделий, имеющих острые углы, криволинейную и нестандартную форму, миниатюрные детали.

Возможность настройки станка по мощности и частоте лазерного излучения, скорости резки, временным задержкам при стартовом прожиге материала.

Длительный срок эксплуатации лазерного источника – 100 000 часов.

Удобство и простота в работе и техобслуживании.

Отсутствие отходов и пыли.

Волоконные лазерные станки для резки листового металла и труб можно приобрести с доставкой на маркетплейсе INLASER.PRO. Наши специалисты проведут техническую экспертизу вашего предприятия и подберут оптимальную модель станка, отвечающую потребностям именно вашего производства. Доставив станок, специалисты INLASER.PRO выполнят его монтаж, пуско-наладку и настройку. При необходимости вы можете направить своих сотрудников на онлайн-обучение в академию INLASER по специальностям оператор ЧПУ, конструктор и технолог.