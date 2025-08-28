Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков»
Правоохранительные органы Германии установили личности всех участников диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с другими местными СМИ — газетой Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD. По их данным, все диверсанты — граждане Украины. В связи с этим перед правительством Германии, которое активно поддерживает Киев, встают неудобные политические вопросы.
В диверсионную группу, осуществившую подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, входили семь граждан Украины, сообщает Die Zeit.
«Все коммандос, предположительно совершившие теракт, идентифицированы, на их арест выданы ордера», — говорится в публикации.
По данным издания, группа диверсантов состояла из семи человек. В нее входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и арестованный на прошлой неделе в Италии Сергей К., чья роль в статье не разъяснена.
Они выходили в море на небольшой яхте «Андромеда», с которой взрывчатка была доставлена непосредственно к газопроводам на 80-метровую глубину. На яхте были обнаружены их образцы ДНК и отпечатки пальцев, а также следы взрывчатой смеси октогена и гексогена, которая, по результатам анализа, совпала со следами, найденными на обломках взорванных труб.
Немецкие правоохранительные органы установили, что диверсанты прибыли в Германию с Украины через Польшу по документам на чужие имена. В статье особо подчеркивается, что украинские паспорта при этом были настоящими, из чего делается вывод, что у подозреваемых «были высокопоставленные помощники в государственном аппарате». Об этом же свидетельствует то, что вычисленный первым дайвер Владимир С., живший к тому времени в Польше, после выдачи ордера на его арест смог выехать из Варшавы в Киев на машине украинского военного атташе.
В статье рассказывается еще об одном дайвере, участвовавшем в операции по подрыву «Северных потоков». Это женщина, которую зовут Валерия Т. Сейчас ей 40 лет, раньше она преподавала в школе подводного плавания в Киеве.
«По данным ее школы дайвинга, она является рекордсменкой Украины среди женщин в глубоком дайвинге в специальной дисциплине: 104 метра. Трубы Nord Stream залегали на глубине около 80 метров», — отмечает Die Zeit.
Издание сообщает, что управлявший «Андромедой» шкипер въезжал в Германию по фальшивым паспортам на имя Михаила Попова и Юрия Котенко. По данным Die Zeit, это моряк родом из Одессы, имеющий большой опыт хождения в море: «он плавал в Таиланде, вокруг Бермудских островов, у берегов Сомали и в Карибском бассейне, несколько раз пересекал Атлантический океан и участвовал в регатах». На яхте был найден его отпечаток пальца.
«Не вписывается в политическую картину»
Die Zeit задается вопросом, «что означает успех расследования в политическом плане», и напоминает, что «старое федеральное правительство постоянно повторяло, что не будет рассматривать дело, пока оно не будет раскрыто». Теперь, когда подозреваемые официально установлены, на их арест выданы ордера — как это сочетать с обширной поддержкой Украины со стороны Германии?
«Канцелярия в настоящее время предпочитает вести себя так, как будто это был неслыханный акт вандализма. Учитывая хрупкие переговоры между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и европейцами о будущем Украины, любое дополнительное вмешательство может только навредить. «Северный поток» прямо сейчас не вписывается в политическую картину», — констатирует Die Zeit.
Что думают об этом в России
Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, российская сторона считает, что расследование движется в неверном направлении.
Как пояснил дипломат, речь идет о том, чтобы «сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить нам неких козлов отпущения», которые, возможно, имеют отношение к этому преступлению, но, по мнению Москвы, не могли совершить его в одиночку.
«Мы недовольны этим», — сказал он.
Полянский подчеркнул, что международное расследование дела о подрыве «Северных потоков» очень важно для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем.
Автор: Александр Кондратьев
Цитата:- «...на прямую в подрыве замешаны НАТО, Дания, Швеция и Норвегия.»
Первый раз вижу, когда ABCD НАПРЯМУЮ не подмешал к этим уважаемым странам и организации Израиль
Валят на Киев Хотя на прямую в подрыве замешаны НАТО, Дания, Швеция и Норвегия.
Для Норвегии СП-2 неприемлем, он угроза их газовый добыче.
Укропитеков "подключили" специально, что бы было потом кого "предъявлять мировому сообществу", видимо как грузчиков. Но теперь из них лепят "мозговой центр" подрывов. На западе не понимают, что сейчас они открыто хотят назвать Украину страной гос.терроризма. И помогать они будут стране с государственным терроризмом, а РФ они попросту развязывают руки с Киевом.
Если ещё на западе признают, что "Боинг" на Донбассе так же сбили по приказу Киева (из США) ... Хотя это они конечно не признают никогда.
Только профан может поверить что газопровод подорвали шесть водолазов любителей из Юкрейн. Взрывчатку способной разорвать трубу заложили профессиональные военные (логично британцы), а спецслужбы стран НАТО придумали операцию прикрытия из укровермахта.
Знайте Черномырдина так он и ВАШИХ- ШО? Одна из его великих высказывании звучала так," мы, имел в виду Россию, имеет возможность продавать газ лет 10-15", второй момент, если не знакомы с аллегорией, лучше не высовываться, под башнями множество советчиков у нашего-вашего, так что дело не в шо!
Начала намечались торжества. Потом решили совместить.