Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве
Все школьные и родительские чаты будут переведены в национальный мессенджер Max c 1 сентября, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет "Интерфакс".
"Федеральный закон принят, поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в Max", - сказала Ракова на пресс-конференции, посвященной подготовке столичных школ и детских садов к началу учебного года. Так она ответила на вопрос есть ли планы переводить школьные и родительские чаты в мессенджер Max.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что система образования РФ максимально быстро перейдет на мессенджер Max, однако насильно осуществлять данный переход нельзя. "Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход (в мессенджер Max) осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные. Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - сказал Кравцов.
в приказном порядке-это как юридически называется?
цифровой концлагерь.
заявление мадам раковой просто пропустить мимо ушей.А,Юристы ей объяснят,что такие приказы противозаконны.
есть статья,а здесь насильственное вторжение,да ещё через несовершеннолетних.И,кто нам эта Ракова,у неё мало своей работы по профилю?
Так ты не далек от истины!Площадь помещений СИЗО решено "сверху" увеличить пл стране в три раза и Россия вышла из международной конвенкции по недопустимости пыток.Всё идет по плану.