Песков: европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию
Европейские лидеры мешают усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия", - приводит его слова "Интерфакс".
По мнению представителя Кремля, "европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".
Песков подчеркнул, что "это большая ошибка, никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже".
Он заявил, что Россия по-прежнему готова к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. "Но пока в этом мы не видим взаимности от Киева, продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков.
Что-то не так с президентом США Д.Трампом. Стоит напомнить, Дональд Трамп не появляется на публике с 26 августа, а также не играет в свой любимый гольф уже более двух недель. Это странная для Трампа пауза привела к слухам о том, что Трамп тяжело болен или даже уже мертв. Более того масла в огонь подлил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который заявил, что " готов занять место поезидента США в случае «страшной трагедии». Сайт " gazeta.ru/politics/news/2025/08/29/26608448.shtml".
В политике НЕТ случайностей и наврядли это заявление вице-президента США Джей Ди Вэнс есть случайность. А так все это вызывает нехорошие ассоциации с ситуацией в СССР после смерти Генсека ЦК КПСС Л.Брежнева 10 ноября 1982 года, где в течении трех лет сменилось
два Генсека.
с большой долей вероятности нато отважится пойти на нас в открытую. От мирового замеса нас отделяет один шаг, и запад его сделает в ближайшем будущем.
Мы не боимся американцев. Американцы не смогли помешать нам выкинуть их любимого Горби. Наш великий Барыс Ельбасы обманул их как детей, да ещё и заставил их бесплатно отдать нам "ножки Буша". И заставил очень любить наших барыг. Великий Мудрец!
Ну хорошо, своих ресурсов у Европы почти нет, печатного станка тоже, и технологии уже устарели. Что им делать? За счёт чего поддерживать свой высокий уровень жизни? В такой ситуации у ЕС просто нет выбора. Или он будет воевать, или жить, как Африка - в голоде и нищете. А почему бы и не воевать - чужими руками? За Украину воевали в основном деды, а весь молодняк бежит сейчас в Европу. Всего за пару дней сбежало уже более ста тысяч. Чем не армия? Если бы вам предоставили такую возможность - воевать на чужой территории - Польша, Прибалтика - и чужими руками вместо себя - украинцами. Вы бы отказались от столь заманчивого предложения? Зная при этом, что вас ожидает полная нищета? Вот и Германия с Францией тоже не откажутся - они же не идиоты в конце-концов...
Зря песков опять уверовал в искренность америкосов, они как были нам врагами так ими и остаются. У трампа одна тактика "кнут и пряник" и она может меняться каждый день, как и показывает история.