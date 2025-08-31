Песков: европейцы мешают усилиям Трампа по украинскому урегулированию

19:26 31.08.2025

Европейские лидеры мешают усилиям главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить, мы признательны за эти усилия", - приводит его слова "Интерфакс".

По мнению представителя Кремля, "европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колеса, европейцы всячески потворствуют и, наверное, поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость".

Песков подчеркнул, что "это большая ошибка, никакого добра киевскому режиму это не сделает, наоборот, это сделает ситуацию для киевского режима еще хуже".

Он заявил, что Россия по-прежнему готова к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. "Но пока в этом мы не видим взаимности от Киева, продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков.