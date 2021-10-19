Сферы применения компрессоров

Строительные и производственные работы предполагают наличие специализированных инструментов.

 Одним из незаменимым устройств является воздушный компрессор. В этой статье мы подробно поговорим о том, где он используется и что он из себя представляет. Купить компрессор в СПб можно на сайте kupinasos.com.

Компрессор – это

Под компрессором подразумевается прибор, который подает воздух под давлением в тот или иной пневматический инструмент. Принцип действия простой – компрессор всасывает в себя воздух и сжимает с помощью встроенного механизма.

Какие существуют виды компрессоров

Существует огромное количество компрессоров, одни предназначены для использования в крупной области промышленности, другие же предназначаются для работы в небольших предприятиях – автосервисы, стоматологические кабинеты и так далее. Так же, компрессоры могут отличаться по типу привода. В основном, модели компрессоров работают от напряжения в двести двадцать вольт, но для промышленных предприятий этого недостаточно, поэтому для некоторых характерно работа от трех ста восьмидесяти вольт.

Есть же компрессоры, которые не обязательно подключаться через электросеть. К таким моделям можно отнести дизельные компрессоры, которые обладают двигателем внутреннего сгорания. Они работают благодаря дизельному топливу, и применяются там, где нет источника в виде электросети.

Сферы применения компрессоров

Как говорилось ранее, воздушный компрессор имеет достаточно широкую сферу применения. Ниже представлены самые распространенные:
1. Строительная сфера;
2. Мастерская по ремонту, специализирующиеся на покрасочных процедурах;
3. Автосервис – применяется для накачки шин и продува запчастей;
4. Пищевая промышленность. Компрессорное оборудование помогает при изготовлении продуктов питания, и при ее упаковке. Устройства данного типа нашли свое применение в выдуве ПЭТ-тары;
5. Медицинские учреждения;
6. В сфере машиностроения. Компрессорное оборудование в данном случае необходимо для того, чтобы производить охладительные работы для инструментов, а также для того, чтобы смазывать воздухом различные элементы (подшипники, станки и так далее);
7. Металлургия. Компрессоры применяются в доменных заводах и цехах, где занимаются литьем стали;
8. Благодаря компрессорному оборудованию, можно транспортировать газ из мест его добычи в специализированные хранилища, что характерно для нефтегазовой промышленности.
9. Компрессоры востребованы и в фармацевтической области. Их используют в производстве (смешивание лекарственных средств) и упаковки медикаментов.
 

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