Роскомнадзор намерен оштрафовать Google на десятки миллиардов рублей

18:41 19.10.2021

Роскомнадзор намерен через суд взыскать с корпорации Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации.

«Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», - цитирует ТАСС слова замглавы ведомства Вадима Субботина.

По его словам, речь может идти о штрафе в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки, но решение по сумме штрафов примет суд.

По данным Лиги безопасного интернета, в прошлом году Google заработал в России порядка 220 млрд рублей. Таким образом штраф может составить от 11 до 22 млрд рублей.