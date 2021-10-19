Роскомнадзор намерен оштрафовать Google на десятки миллиардов рублей

Google

Роскомнадзор намерен через суд взыскать с корпорации Google оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации.

«Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации. Я бы назвал это систематическим неисполнением требований российского закона по удалению запрещенной информации», - цитирует ТАСС слова замглавы ведомства Вадима Субботина.

По его словам, речь может идти о штрафе в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки, но решение по сумме штрафов примет суд. 

По данным Лиги безопасного интернета, в прошлом году Google заработал в России порядка 220 млрд рублей. Таким образом штраф может составить от 11 до 22 млрд рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2021, 22:45
    Гость: Вопрос

    Надо ожидать какие-то взыскание и миллиардные штрафы в отношении Газпрома,Сбербанка,ВТБ,Роскосмоса и остальных?

  3. 19.10.2021, 19:03
    Гость: охотник за бакланами

    Тем временем начался час "Х"
    ФБР проводит обыски в доме бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне

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