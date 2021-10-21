В Башкирии «умный» домофон довел пенсионера до истерики

21:04 21.10.2021

Обычный башкирский пенсионер стал звездой социальных сетей, устроив перепалку с роботом, встроенным в домофон. На видео уставший человек возвращается домой, нажимает на кнопку домофона, а бездушный металлический голос начинает задавать вопросы:

«Проходите, "Уфанет" приветствует вас. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите: «Фото».

— Фото.

— Я вас не поняла.

— Фото!

— Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите: «Фото».

— Господи, гони фото!

— Я вас не поняла.

— Тупая потому что, блин.

— Проходите, «Уфанет» приветствует вас.

— Ну дверь-то открывай, приветствует, блин. Каждый день одно и то же».

В конце концов мужчина все же попал домой, но каких усилий ему это стоило!

В компании «Уфанет», чьи устройства усложняют нервным горожанам жизнь, сообщили: проблемы могут возникнуть, если пользователь загрузил некачественное или размытое фото:

«Необходимо в приложении умного домофона сделать несколько фотографий с разных ракурсов в разное время: днём, вечером, ночью. Тогда абонент распознаётся чётче. Есть вероятность, что человек просто сделал одну фотографию в плохом качестве, поэтому его не распознаёт. Обращений о нераспознавании поступает немного. Мы рекомендуем сделать несколько фото. Если это не помогает, мы всё проверяем, диагностируем, при необходимости выезжаем по адресу», - приводит ответ компании Eadaily.com.