В Башкирии «умный» домофон довел пенсионера до истерики
Обычный башкирский пенсионер стал звездой социальных сетей, устроив перепалку с роботом, встроенным в домофон. На видео уставший человек возвращается домой, нажимает на кнопку домофона, а бездушный металлический голос начинает задавать вопросы:
«Проходите, "Уфанет" приветствует вас. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите: «Фото».
— Фото.
— Я вас не поняла.
— Фото!
— Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите: «Фото».
— Господи, гони фото!
— Я вас не поняла.
— Тупая потому что, блин.
— Проходите, «Уфанет» приветствует вас.
— Ну дверь-то открывай, приветствует, блин. Каждый день одно и то же».
В конце концов мужчина все же попал домой, но каких усилий ему это стоило!
В компании «Уфанет», чьи устройства усложняют нервным горожанам жизнь, сообщили: проблемы могут возникнуть, если пользователь загрузил некачественное или размытое фото:
«Необходимо в приложении умного домофона сделать несколько фотографий с разных ракурсов в разное время: днём, вечером, ночью. Тогда абонент распознаётся чётче. Есть вероятность, что человек просто сделал одну фотографию в плохом качестве, поэтому его не распознаёт. Обращений о нераспознавании поступает немного. Мы рекомендуем сделать несколько фото. Если это не помогает, мы всё проверяем, диагностируем, при необходимости выезжаем по адресу», - приводит ответ компании Eadaily.com.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На телефоне 122 один в один похожая ситуация. Там робот озвученные цифры не распознает.
Зачем это? Что за бред? Чем плох обычный цифровой замок с кодом и магнитным чипом? Советую пенсионеру в следующий раз применить лом, а то совсем что-то охренели некоторые с биометрией.
если напился до поросячьего визгу и галоши потерял?
Мирный какой-то пенсионер попался, интеллигентный.
Я бы расколотил этот "умный домофон" к ем.
ПС. Когда-то много лет назад, когда ставили ещё обычные кнопочные домофоны, на нашем подъезде штук пять домофонов сломали, пока "мастера" не стали ставить работающие.
Вообще, капец какой-то!
Зачем нужна вся эта биометрия? Никакой неприкосновенност частной жизни. Да еще и не срабатывает.