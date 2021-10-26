Основные виды эвакуаторов

14:03 26.10.2021

Существует огромное количество техники, которая помогает справляться с непредвиденными ситуациями на дороге.

В этой статье мы поговорим про то, что такое эвакуатор и какие существуют его виды. Заказ эвакуатора для автомобиля можно произвести на сайте эвакуатор-дешево.москва

Что такое эвакуатор?

Под эвакуатором подразумевается специальное ТС, предназначение которого в том, чтобы разгружать, перевозить автомобили в тех ситуациях, когда они сломаны или попали в аварию. Службы по эвакуации автомобилей с каждым годом сталкиваются с тем, что появляется новое оборудование, предназначенное для определенных дорожных ситуаций и случаев. Так как нет того самого «идеального» эвакуатора, который мог стать универсальным решением для всех проблем, существуют разные виды такой техники.

Виды эвакуаторов

Существует пять основных видов эвакуаторов, которые классифицируются по конструкции ТС:

1. Эвакуатор, оснащенный лебедкой;

2. Эвакуатор-манипулятор;

3. Эвакуатор, оборудованный сдвижной платформой;

4. Эвакуатор частичной погрузки.

5. Автовоз.

Сейчас мы поговорим про каждый тип более детально, чтобы разобраться, чем они отличаются друг от друга.

Эвакуатор, оснащенный лебедкой

Можно сказать, что это самый популярный и востребованный вид эвакуатора. Погрузочные работы происходят за счет использования электрической или гидравлической лебедки. Такой тип эвакуатора достаточно универсален.

Эвакуатор-манипулятор

Эвакуатор с краном-манипулятором имеет функционал шире, чем эвакуатор с лебедкой. Такой тип может поднимать и загружать автомобили в любой ситуации, в том числе, даже на парковке с огромным количеством автомобилей. Обычно, ТС с краном-манипулятором используется сотрудниками ДПС для того, чтобы перемести то или иное транспортное средство на штрафстоянку.

Эвакуатор, обладающий сдвижной платформой

Этот эвакуатор относится к разновидности эвакуаторов с лебедкой, однако, он обладает опциональной сдвижной платформой, которая является заменой выдвижным аппарелям.

Эвакуатор частичной погрузки

Эвакуаторы частичной погрузки предназначаются для того, чтобы транспортировать тяжеловесные ТС, не поддающиеся погрузке в эвакуатор. В таким ТС относятся грузовые машины, автобусы, крупногабаритные модели внедорожников (вызов эвакуатора для внедорожника).

Автовоз

Такой вид эвакуатора граничит с грузовым транспортом. Ключевая особенность автовоза – это возможность вмещать в себя целый ряд автомобилей. Так же, автовоз имеет несколько этажей в высоту. Он используется для того, чтобы перевозить целый автопарк из точки «А» в точку «Б» - из таможни в автосалон.

