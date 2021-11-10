Сталь 20: свойства, химический состав, область применения

16:53 10.11.2021

Изделия, сделанные из металла – это гарантия абсолютного качества, которые прослужат владельцу верой и правдой долгие года.

В этой статье мы поговорим про сталь 20, которая является углеродистой конструкционной качественной материей. Эти слова кажутся сложными, но ниже подробно распишем расшифровку данных понятий.

СТАЛЬ 20: характеристики

1. Конструкционная сталь. Из определения уже ясно, что предназначается для использования в строительной сфере – для производства различных элементов и строительных конструкций.

2. Качественная сталь. Под этим подразумевается следующее: к ее производству предъявляются определенные нормы и требования, например, неиспользование неметаллических примесей, различных газовых соединений, так как это влияет на качество продукции. К примеру, если снизить количество серы в химическом составе стали, это приведет к снижению риска ломкости материала в случае обработки холодом, если же снизить содержание фосфора – это может привести к трещинам стального проката при термообработке.

3. Углеродистая сталь. Это означает, что основной элемент, легирующий в ней – углерод.

Преимущественные свойства стали 20

Можно выделить следующие характеристики стали такой марки:

1. Низкая хрупкость материала из-за небольшого количества углерода;

2. Плохо подвергаются образованию внутренних разрывов (флокены) при производстве;

3. Достаточно пластичный материал, который имеет свойство поддаваться штампованию;

4. Высокие износостойкие способности, опционально она может быть нержавеющей;

5. Эксплуатационные характеристики на высоте, в связи с легкой варкой стали 20.

Не смотря на все положительные характеристики, сталь 20 – не самый прочный материал. Чтобы увеличить поверхностную прочность, применяют технологию цементирования, то есть, насыщения верхних слоев детали из этой стали углеродом. Узнавайте подробную информацию на сайте компании "Ареал" по ссылке.

Сферы применения

Сталь марки 20 применяется в следующих случаях:

1. Изготовление труб различных видов, крюков и так далее, которые применяются в условии повышенного давления и перепада температур;

2. Изготовление тонких запасных элементов и деталей (проволоки), которые эксплуатируются в условии повышенного предела истирания материала;

3. Изготовление сварных профилей и так далее.

