Трамп попросил Си передать привет Путину и Киму и заявил о заговоре

11:02 3.09.2025

Президент США Дональд Трамп, комментируя парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, задался вопросом, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи помощь Соединенных Штатов во Второй мировой войне, пишет РБК.

Трамп написал в Truth Social, что США помогли Китаю «обрести СВОБОДУ от враждебного иностранного захватчика». «Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить», — заявил он.

Американский президент пожелал Си и народу Китая «великолепного и незабываемого праздника», а также упомянул в своем посте лидеров России и КНДР, которые прибыли на парад в числе других иностранных гостей. «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — заключил он. Республиканец не пояснил, что имеет в виду.

В Кремле слова президента США о «заговоре» против его страны назвали иронией.

«Я думаю, [Трамп] не без иронии сказал, что якобы «эти трое» готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел», — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Помощник президента России добавил, что «все понимают», какую роль сегодня играют Соединенные Штаты и их действующая администрация, в том числе сам Трамп, «в нынешных международных раскладах».

Ранее в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп, отвечая на вопрос, опасается ли он риска «формирования оси» Китая и России против США в связи с саммитом ШОС, заявил, что «нисколько не обеспокоен». Республиканец выразил уверенность, что ни одна из этих стран не применит свои вооруженные силы против Соединенных Штатов, добавив, что это стало бы «худшим, что они могли бы сделать».