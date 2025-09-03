Трамп попросил Си передать привет Путину и Киму и заявил о заговоре
Президент США Дональд Трамп, комментируя парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, задался вопросом, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи помощь Соединенных Штатов во Второй мировой войне, пишет РБК.
Трамп написал в Truth Social, что США помогли Китаю «обрести СВОБОДУ от враждебного иностранного захватчика». «Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить», — заявил он.
Американский президент пожелал Си и народу Китая «великолепного и незабываемого праздника», а также упомянул в своем посте лидеров России и КНДР, которые прибыли на парад в числе других иностранных гостей. «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — заключил он. Республиканец не пояснил, что имеет в виду.
В Кремле слова президента США о «заговоре» против его страны назвали иронией.
«Я думаю, [Трамп] не без иронии сказал, что якобы «эти трое» готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел», — заявил помощник российского президента Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
Помощник президента России добавил, что «все понимают», какую роль сегодня играют Соединенные Штаты и их действующая администрация, в том числе сам Трамп, «в нынешных международных раскладах».
Ранее в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп, отвечая на вопрос, опасается ли он риска «формирования оси» Китая и России против США в связи с саммитом ШОС, заявил, что «нисколько не обеспокоен». Республиканец выразил уверенность, что ни одна из этих стран не применит свои вооруженные силы против Соединенных Штатов, добавив, что это стало бы «худшим, что они могли бы сделать».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я никогда не употреблял слово построит так как оно не касается политики. Действительно я ожидал что Трамп рано или поздно поймет игру Кремля в поддавки и начнет огрызаться что уже наблюдается. Он взял антироссийский курс который использует руководство США за последние годы из-за того что оказался в дураках в заключение быстрой сделки по Украине которая свела на нет все его успехи по временному решению многих конфликтов и нобелевка уже ему не светит. Обидно да, но политика это не бизнес...
Трамп просто съюморил. Тусовка, и без него. Обидно.
Батька просил денег.. и что? Он прагматик, он страну развивает. Ему нужно долгосрочные кредиты. И армия у них круче чем польская. Его просьбы о кредитах говорят только о том, что он не пошел к МВФ которые ему сразу выдвинули бы условия о "реформах" наподобие тех, которые Борька с Вовкой тут мутили и мутят. Он по умнее чем вы уважаемый явно. Уже две попытки переворота там были, но народ не поддержал шустрых ... хитрованов из Литвы и польши.
/ По его мнению, Белоруссия всегда страдала от войн, ведущихся Россией/
Не надо врать. Лукашенко никогда такого мнения не высказывал.
А зачем брать кредиты в МВФ? Если есть кремлевский богатый друг, который просто так деньги раздает миллиардами когда попросишь а потом все долги списывает. А для этого всего достаточно его боготворить и прикидывается другом. И на укарине также было до майдана, не оценили дурачье своего счастья в ЕС и НАТО собрались а оно было рядом. Зарабатывали бы все нынешние приверженцы бандеры столько же или даже больше, им же никто не запрещал поклонятся бандере.