«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками

Деятели культуры и известные спортсмены публично вступились за опального схиигумена Сергия (Романова), опубликовав открытое письмо Владимиру Путину

Захват екатеринбургского монастыря иконы Богоматери «Спорительница хлебов» шокировал даже тех, кто считает себя идейным противником выступившего против РПЦ церковного иерарха. В самый разгар Рождественского поста, ночью 29 декабря в монастырь ворвались силовики и «зачистили» его, особо не церемонясь. На момент штурма у бывшего схиигумена не было даже статуса подозреваемого. Между тем, из монастыря вынесли всю документацию без подтверждающих эти действия документов.

Сергия Романова принудительно вывезли из монастыря, после чего там начались беспорядки и погромы, хотя к своим гонителям он вышел сам и сопротивления не оказывал. При морозе в минус 26 градусов насельников обители, среди которых было множество женщин и детей, практически всю ночь продержали на морозе из-за готовящихся в их кельях обысков. На видео четко прослеживаться, что штурмовики действовали очень жестоко, постоянно матерясь.

На момент захвата в монастыре пребывали порядка пятисот монахинь, послушниц и паломников. Одна из монахинь пожаловалась, что когда силовики попытались применить дубинки, она повисла на ней, но была избита. «Я оказалась на земле, ударилась руками, получила повреждение связок и мягких тканей на руке», - жалуется одна из свидетельниц штурма. «Задержания сестер сопровождались бранью, а меня отбросили в сторону под ноги», - рассказала другая насельница. Одну из женщин долго держали на снегу полураздетой.

В результате в монастыре оказались побиты все окна. Теперь плачущие монахини не могут понять, почему на захват спящего монастыря было брошено столько военных, за которых Христовы сестры, по совету экс-схиигумена, к тому же непременно молятся. А силовики глумились на верой, сбрасывали с полок иконы, цинично заявляли: молитесь своему Богу - может, Он вам поможет.

Одна из насельниц обители, плача, поведала, что штурмовики забрали звезду героя, принадлежавшую ее сыну, хотя раньше от силовых ведомств ей присылали официальные поздравления с Днем Победы и Днем защитника Отечества. «Приехали, "пожелали счастья", - горько иронизирует женщина. - Побили, утащили звезду героя: радуйся, мол, мать героя, живи долго и счастливо!»

Пребывающий в запрете на служение Сергий Романов поплатился за свои недавние призывы к прихожанам «умереть за Россию». На видео с этой проповедью обратил внимание уральский омбудсмен Игорь Мороков и написал на опального клирика заявление в полицию. После допроса в Екатеринбурге отец Сергий был этапирован в Москву. Задержание осуществили представители следственного комитета Свердловской области по статье «склонение к суициду».

Десятого января было распространено открытое письмо Владимиру Путину, где хоккеист Павел Дацюк (в настоящий период выступающий за клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга), актриса Мария Шукшина и артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заступились за бывшего схиигумена Сергия. Авторы петиции попросили президента выпустить опального монаха из СИЗО. Обращение размещено в Инстаграме Павла Дацюка, где также опубликован и документальный фильм о штурме монастыря.

«Никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было. Все его проповеди пронизаны и призывают к христианской любви, любви к своему Отечеству, возможности служения и самопожертвования за свое Отечество», - отметили в послании сторонники Сергия.

Обратили внимание составители обращения и на бесцеремонность методов задержания. ««Получены детские психологические травмы», - сетуют подписанты. Они попросили Владимира Путина не оставлять этого инцидента без внимания и наказать виновных.

Чуть раньше на арест бывшего схиигумена отреагировала также его бывшая духовная дочь - депутат Наталья Поклонская, которая охарактеризовала отца Сергия в целом в положительных тонах, хотя и без критики силовиков, осуществивших операцию его задержания. Но, по её мнению как политика-юриста, проповеди арестованного схимонаха действительно способны вводить людей в депрессию и этим опасны.

Как мы уже не раз сообщали, духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в центр внимания в связи со своими высказываниями о пандемии COVID-19, которую он называл «псевдопандемия». В своих проповедях он утверждал, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за подобных высказываний церковный суд 19 октября 2020 года лишил его сана.