«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Захват екатеринбургского монастыря иконы Богоматери «Спорительница хлебов» шокировал даже тех, кто считает себя идейным противником выступившего против РПЦ церковного иерарха. В самый разгар Рождественского поста, ночью 29 декабря в монастырь ворвались силовики и «зачистили» его, особо не церемонясь. На момент штурма у бывшего схиигумена не было даже статуса подозреваемого. Между тем, из монастыря вынесли всю документацию без подтверждающих эти действия документов.
Сергия Романова принудительно вывезли из монастыря, после чего там начались беспорядки и погромы, хотя к своим гонителям он вышел сам и сопротивления не оказывал. При морозе в минус 26 градусов насельников обители, среди которых было множество женщин и детей, практически всю ночь продержали на морозе из-за готовящихся в их кельях обысков. На видео четко прослеживаться, что штурмовики действовали очень жестоко, постоянно матерясь.
На момент захвата в монастыре пребывали порядка пятисот монахинь, послушниц и паломников. Одна из монахинь пожаловалась, что когда силовики попытались применить дубинки, она повисла на ней, но была избита. «Я оказалась на земле, ударилась руками, получила повреждение связок и мягких тканей на руке», - жалуется одна из свидетельниц штурма. «Задержания сестер сопровождались бранью, а меня отбросили в сторону под ноги», - рассказала другая насельница. Одну из женщин долго держали на снегу полураздетой.
В результате в монастыре оказались побиты все окна. Теперь плачущие монахини не могут понять, почему на захват спящего монастыря было брошено столько военных, за которых Христовы сестры, по совету экс-схиигумена, к тому же непременно молятся. А силовики глумились на верой, сбрасывали с полок иконы, цинично заявляли: молитесь своему Богу - может, Он вам поможет.
Одна из насельниц обители, плача, поведала, что штурмовики забрали звезду героя, принадлежавшую ее сыну, хотя раньше от силовых ведомств ей присылали официальные поздравления с Днем Победы и Днем защитника Отечества. «Приехали, "пожелали счастья", - горько иронизирует женщина. - Побили, утащили звезду героя: радуйся, мол, мать героя, живи долго и счастливо!»
Пребывающий в запрете на служение Сергий Романов поплатился за свои недавние призывы к прихожанам «умереть за Россию». На видео с этой проповедью обратил внимание уральский омбудсмен Игорь Мороков и написал на опального клирика заявление в полицию. После допроса в Екатеринбурге отец Сергий был этапирован в Москву. Задержание осуществили представители следственного комитета Свердловской области по статье «склонение к суициду».
Десятого января было распространено открытое письмо Владимиру Путину, где хоккеист Павел Дацюк (в настоящий период выступающий за клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга), актриса Мария Шукшина и артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заступились за бывшего схиигумена Сергия. Авторы петиции попросили президента выпустить опального монаха из СИЗО. Обращение размещено в Инстаграме Павла Дацюка, где также опубликован и документальный фильм о штурме монастыря.
«Никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было. Все его проповеди пронизаны и призывают к христианской любви, любви к своему Отечеству, возможности служения и самопожертвования за свое Отечество», - отметили в послании сторонники Сергия.
Обратили внимание составители обращения и на бесцеремонность методов задержания. ««Получены детские психологические травмы», - сетуют подписанты. Они попросили Владимира Путина не оставлять этого инцидента без внимания и наказать виновных.
Чуть раньше на арест бывшего схиигумена отреагировала также его бывшая духовная дочь - депутат Наталья Поклонская, которая охарактеризовала отца Сергия в целом в положительных тонах, хотя и без критики силовиков, осуществивших операцию его задержания. Но, по её мнению как политика-юриста, проповеди арестованного схимонаха действительно способны вводить людей в депрессию и этим опасны.
Как мы уже не раз сообщали, духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в центр внимания в связи со своими высказываниями о пандемии COVID-19, которую он называл «псевдопандемия». В своих проповедях он утверждал, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за подобных высказываний церковный суд 19 октября 2020 года лишил его сана.
Комментарии читателей Оставить комментарий
разве этот "святоша" не бывший уголовник, причём по тяжкой, убийство, сидел?
Лично участвовали в захвате, находились среди оборонявшихся или же наблюдали со стороны? Ничего другого на память не приходит?
Стиль всегда один в таких случаях. Во всех странах. Захват - получи распишись. А это был захват имущества и объекта церкви. И церковь обратилась к светским властям, так как не приемлет насилие.
Можно только догадываться. Я был в женском монастыре покупал сувениры, и там была матушка - игуменья, делала замечания.
Поклонская склонна к шараханьям. Все таки в Киеве проработала в генпрокуратуре, и надышалась зловонного киевского воздуха.